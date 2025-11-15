La filosa frase de la China Suárez que muchos interpretaron como una indirecta a Wanda Nara

Después de semanas de expectativa y de varias entrevistas que no se concretaron, María Eugenia ‘la China’ Suárez visitó Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini por la pantalla de eltrece. Durante la charla, la actriz se refirió a distintos momentos de su vida pública y a los escándalos que la rodearon en los últimos tiempos, y sorprendió con una frase contundente que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Wanda Nara.

Todo ocurrió cuando el conductor le preguntó por su actuación en Hija del fuego, su nueva película, y por las similitudes entre ella y el personaje que interpreta. En ese contexto, la actriz hizo una breve reflexión que llamó la atención del público y del propio entrevistador. Fue allí cuando lanzó la frase que dio que hablar: “Debería empezar a vengarme un poco más, estoy con ganas de vengarme. No de nadie puntual”. Sus palabras, dichas con naturalidad, pero con firmeza, rápidamente comenzaron a interpretarse como una posible indirecta.

La frase que muchos interpretaron como una indirecta a Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa / @wanda_nara)

Ante esa declaración, el conductor profundizó y quiso saber si realmente se consideraba una persona vengativa. Ante eso, la ex Casi Ángeles no esquivó la pregunta y respondió: “En la vida real sí. Hay un perfil que la gente conoce más, que soy más callada, estoy más acostumbrada a decir ‘no, de eso no voy a hablar’. En mi vida real soy bastante vengativa. Pero, no vengativa de romperte un auto. Soy muy hiriente, no levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué decirte. Soy impulsiva, me callo, estoy desde muy chiquita y dejé pasar muchas cosas. Hay días que me levanto cruzada o me está por venir y me caliento, agarro Twitter y lo pongo”.

En esa misma línea, Suárez contó cómo maneja sus impulsos en la dinámica cotidiana que mantiene con su pareja. Con humor, contó: “Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igual no me mandé tantas cag... con el teléfono. Podría haber sido peor ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante te la tenés que bancar”.

Luego, la actriz se detuvo en una reflexión íntima sobre su personalidad: “No soy de arrepentirme. Soy de castigarme bastante, soy de pensar ‘si hubiera dicho esto’. Yo sabía que iba a tener una vida movida. Siempre tuve mucho carácter y a veces me excedía mucho no saber cómo manejarme, era muy explosiva. Pero eso también me ayudó a sobrevivir en un ambiente complejo”. Con esta mirada hacia atrás, Suárez dejó ver cómo su carácter, con luces y sombras, influyó en su vida personal y en su carrera.

Qué dijeron la China Suárez y Mauro Icardi sobre la posibilidad de casarse

Minutos más tarde, Mario Pergolini invitó a Mauro Icardi —quien seguía la entrevista detrás de cámara— a sumarse a la charla. La presencia del futbolista dio pie a uno de los temas que más intriga generan alrededor de la pareja: la posibilidad de que haya una boda. Con su estilo directo, el conductor lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Y cuándo se van a casar?”. La reacción de Icardi fue inmediata: estalló de risas, evitando contestar al instante y dejando entrever que el asunto no está del todo resuelto entre ambos.

La pareja habló sobre su posible casamiento en medio de la entrevista gentileza eltrece

Luego, ya más serio, el futbolista respondió: “Ella ya lo dijo antes, primero me tengo que divorciar, estamos esperando eso. Está hecho el trámite desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”. A partir de esa aclaración, Suárez retomó el tema y, entre risas, lo apuró frente a cámara: “Justo para mi cumpleaños”. Así, la pareja volvió a mostrar complicidad mientras dejó abierta la posibilidad de pasar por el altar.