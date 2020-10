"Estuve tres minutos muerto". La imperdible anécdota que contó Luis Landriscina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2020 • 15:43

Los viernes a la medianoche, en el programa Súper Mitre Deportivo de Gabriel Anello, el conductor deja la pelota de lado y realiza entrevistas intimistas a personajes de la cultura nacional. En este caso, Luis Landriscina fue el invitado de lujo que habló de la actualidad del país y contó anécdotas imperdibles sobre su pasado.

"Voy a cumplir 85 en diciembre, estoy siendo cuidadoso con el coronavirus, que nos tiene a todos encerrados. Nos estamos cuidando mucho, y si nos pasa no va a ser por descuidados. El virus está ahí esperando en la vereda", señaló el humorista.

Landriscina, oriundo de Colonia Baranda, Chaco, habló sobre la actualidad de su vocación. "Lo que extraño es que a la distancia vos podías hacer reír a alguien. Ahora tengo mi página de YouTube en donde mis nietos se encargan de subir todas las cosas nuevas que encontramos mías que ni sabíamos que teníamos", expresó el cómico.

"Lamento bastanteperder la voz porque a veces tengo planeado hacer algo porque me piden videos de saludos para alguna institución o para alguna familia, y lo quiero hacer y no me sale, y me pongo de muy mal genio", manifestó.

En cuanto a la ausencia forzada de los chicos de las escuelas del país por la pandemia, el cuentista argentino compartió su opinión. "Es tremenda la pérdida que tiene un chico cuando no va a la escuela, lo complica mentalmente al chico, porque siempre está pensando en que termine las vacaciones para juntarse con sus compañeros de vuelta. Hace un año que no se ven", dijo.

El destacado cuentista, fue muy amigo del doctor René Favaloro y lo recordó en un pasaje de la entrevista. "Nunca me imaginé cómo iba a terminar Favaloro. Teníamos muchas charlas, a él le dolía la patria como a mí, aprendí más de historia con él que en la escuela. Favaloro es uno de los amigos de lo que más extraño, al país le hace falta un Favaloro, o varios com él", contó.

Y sobre el país agregó: "A mí me duele la patria. Hay gente que sabe que es de Argentina por los documentos, pero no sabe lo que es la patria, la patria es otra cosa. La patria es un sentimiento, sabemos el sacrificio que fue hacer esta patria, la sangre que costó. Se resalta muy poco a nuestros próceres".

Un cuento sobre la muerte

En el diálogo ameno e intimista que duró cerca de una hora, Landriscina contó una anécdota que se dio en la mesa de Mirtha Legrand junto a dos políticos argentinos. "Una vez les relaté a Sergio Massa y a Roberto Lavagna en el programa de Mirtha, una metáfora: ¿'Qué pasa cuando en una orquesta hay tres que desafinan? Esa orquesta deja de sonar bien'. Y les dije que en el congreso hay gente que no sabe de música", señaló.

Cerca del final de la entrevista, el humorista chaqueño habló de sus inconvenientes de salud y el sueño de regresar pronto a un escenario.

"No sé si habrá un último show, yo estoy haciendo un tratamiento por un problema de deglución, o sea que estaba tragando mal y estaba mandando parte del alimento al pulmón en vez de mandarlo al estómago. Por eso sigo en tratamiento que es muy exigente, y capaz que con eso corrijo los problemas de las cuerdas vocales. Si tengo la voz me gustaría hacer algo con alguien", sostuvo.

Y hasta se animó a hablar de la muerte: "Estuve tres minutos muertocuando me operaron en Entre Ríos, y la verdad que no quería volver del otro lado porque estaba plácido y muy bien ahí. Dicen que el grito que pegué cuando resucité se escuchó en todo el sanatorio".