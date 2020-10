El periodista se defendió de los supuestos ataques de su compañera. Fuente: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 15:21

El periodista Diego Brancatelli protagonizó un fuerte cruce con su compañera de Intratables, Carolina Losada, al desclasificarla por su aspecto físico, provocando malestar entre los integrantes del programa.

"Diego dice que yo digo estupideces, tres veces lo dijo", le comentó la periodista a Fabián Doman. "¿En serio dijiste eso? Te pido que lo retiremos. Como conductor del programa no me parece que nos dirijamos así con un compañero o un invitado, diciendo que lo que dicen es una estupidez", aclaró Doman.

"No me quiero victimizar y menos con Brancatelli. La única forma de comprometerse no es teniendo un cargo político", aseguró Losada. "Fabián, vos como conductor me solicitás que retire eso y yo pido entonces que cuando a mí se me ataca como pasó ayer también se retracten. Carolina hace dos días lo viene haciendo fuerte, como cuando en relación a lo de Nodio dijo que podrían dármelo a mi porque yo por plata agarraría; y lo dejé pasar", apuntó Brancatelli.

"Yo nunca dije eso", se defendió Losada. "Sí, no te hagas la que no sabés, Carolina. Vos creés que porque sos rubia y tenés una cara linda podés agredir", la agredió Brancatelli. "Cuando una persona está tan enojada como vos, tan inmersa en odio como vos, te sale mal", respondió la periodista.

"Es que vos lo generás", agregó Brancatelli. "Ah, ¿te genero odio yo? Mirá que lindo", respondió Losada. "Paremos esto acá porque se volvió personal", pidió el conductor con el propósito de calmar las aguas entre los periodistas.