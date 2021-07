El reto de Darío Barassi a La Colo en vivo: “No me discutas en cámara”

Cada participante que entra a los estudios de 100 argentinos dicen (eltrece) recibe un cartel de color azul con su nombre para que sean identificados por Darío Barassi durante el programa. La encargada de confeccionarlos en base a la información dada por los concursantes es La Colo, la productora estrella de la tarde.

Pero esta vez, el conductor notó que uno de los representantes de la familia Mangione tenía su cartel tapado por la campera. Al preguntarle a qué se debía, el participante se limitó a indicar que no le gustaba ese nombre. “Uso el segundo nombre pero cuando lo dije ya era tarde”, se excusó aquel cuyo cartel enunciaba “Ángel”.

El reto de Barassi a La Colo en vivo 1

Luego, reveló que hubiera preferido que se lo identificara como Ezequiel y ese fue el disparador que Barassi necesitó para retar a La Colo en vivo. “¿Dónde está La Colo? No es tan difícil. Yo no puedo leer el nombre del pibe y le tengo que decir pelado porque no tienen una tarjeta que diga Ezequiel”, indicó el conductor entre chistes y chicanas.

Naturalmente, ella señaló que él no se lo había dicho con antelación y que no pudo adivinar que no le gustaba que le dijeran Ángel. Mientras lo explicaba, Barassi arremetió con más ironía.

El reto de Barassi a La Colo en vivo 2

“No me discutas en cámara, está mi familia viendo, el chueco (Adrián Suar), las autoridades del canal. Tenés cinco segundos para hacerle un cartel que diga Ezequiel”, completó el conductor previo a seguir con el programa.

Pero todo se resolvió con todo el humor que caracteriza a este show. Minutos más tarde, La Colo entró al estudio con tres tarjetas impresas: “Ezequiel”, “Pela” y “Como te quieras llamar pero avisalo antes”. Entre risas, el participante se puso los tres carteles.

