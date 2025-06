El retoque estético que se hizo Yanina Latorre por las críticas que recibió en redes

Yanina Latorre disfruta mucho lookearse para cada uno de sus programas y eventos públicos, por lo que hoy sus compañeros de trabajo en Sálvese quien pueda (América TV) se sorprendieron al verla usar una polera de color blanco que le generaba mucho calor con la gran cantidad de luces y reflectores que la rodean en el estudio de televisión. Fue entonces que la angelita decidió blanquear su situación. “Estoy en polera desde ayer porque me hice un láser en el pecho para sacarme las manchas de vieja porque la gente me critica. Me dicen: ‘Qué cuello de vieja’”, reveló la conductora.

“¿Y te traumaron?”, le consultó Ximena Capristo, en referencia a los haters. Lo que, entre risas, la panelista de LAM (América TV) asintió. Acto seguido, contó el procedimiento al que se sometió con su dermatólogo de confianza: “Me hicieron láser y tengo el pecho quemado como de segundo grado. No lo puedo mostrar así, pero bueno, se lo muestro a mis fans”. De esa manera, se acercó a su equipo para que vieran el resultado sin que la cámara la ponchara al bajarse el cuello de la polera.

El look de Yanina Latorre que llamó la atención de todos y por el que tuvo que contar lo que se hizo

“Son manchas negras, pero según mi dermatólogo está bueno este procedimiento”, indicó para responderle a los curiosos a consultar más sobre el retoque estético innovador. Para sumarle un poco de humor a la situación, Capristo le refutó: “¡Qué buenas lolas que tenés!“. “A Lisardo se las muestro siempre, pero él se espanta y se tapa la cara así“, señaló Yanina Latorre y mostró cómo el periodista se tapa los ojos para no ver sus pechos.

Yanina Latorre se realizó un procedimiento para sacarse las manchas que tenía en el pecho (Foto: Instagram @yanilatorre)