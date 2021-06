El ritual nocturno de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot antes de la llegada de su bebé

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot abrieron las puertas de su intimidad para que sus seguidores en las redes sociales pudieran conocer el tierno ritual que realizan todos los días antes de dormir. En un video, la pareja mostró un momento especial con Emilio, el bebé que esperan juntos.

La esposa del famoso nutricionista transita su semana 23 de embarazo y, según destacó en la publicación en Instagram, su hijo se mueve cada día más en la panza. En las imágenes, se ve cómo Estefanía le pide a Alberto que pose su mano sobre su vientre para sentir la reacción del pequeño.

Estefanía Pasquini mostró su ritual nocturno con Alberto Cormillot antes de la llegada del bebé

“Todas las noches hago lo mismo, como una novedad. ’Mirá, mirá, poné la mano. Mirá cómo se mueve’”, comenzó su posteo Pasquini y continuó: “Ahí arranco a filmar, a mandarle los videos a todo el mundo y a mostrar la destreza de nuestro bebé que con su fuerza le levanta la mano a su papá”.

El matrimonio confirmó el embarazo en marzo y, desde aquel momento, comparten las novedades de su dulce espera con sus seres queridos y admiradores en las redes. “Seguramente es lo que hacen la gran mayoría de los bebés en la panza, pero como este es nuestro bebé, todo es increíble y único”, agregó.

Por último, admitió: “Está casi las 24 horas del día moviéndose, pero no deja de ser una sorpresa, no deja de emocionarnos, no pasa a ser nunca una costumbre. Es la alegría de mi vida, de todos los días”.

