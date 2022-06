El romance oculto de Daniela Cardone con un famoso periodista deportivo que sorprendió a todos

Daniela Cardone reveló el nombre de un periodista con el que vivió un fugaz romance. Si bien la exmodelo no suele tener drama en contar su vida privada, esta vez no pudo evitar ponerse colorada cuando el “secreto” salió a la luz.

Sucedió este miércoles, durante la emisión de LAM (América), donde la actriz luce su reciente designación como angelita. En un momento, Ángel de Brito quiso saber: “¿Saliste con periodistas?”.

Rápida de reflejos, Cardone retrucó: “Ya sabías”, haciendo referencia a que hace unos días había hablado sobre su vínculo con Alejandro Fantino, a finales de la década de 1990. “Ningún otro”, siguió la exmodelo, pero rápidamente soltó una carcajada que la dejó en evidencia. Algo nerviosa, admitió: “Me acordé...”. Inmediatamente comenzó a tentarse y, entre carcajadas, aseguró que “se olvidaba” de las cosas. “Me puse colorada”, admitió mientras se abanicaba con la mano la cara.

Fiel a su estilo, De Brito comenzó a increparla para saber el nombre del periodista: “¿Es de este canal? ¿Vive? ¿Estaba casado?”. Por su parte, Yanina Latorre la incentivó: “Cardone animate, ya prescribió”. Sin querer dar detalles de la persona a la que hacía referencia, la actriz continuó riéndose, hasta que De Brito reveló el nombre: “El Rifle Varela”.

Incrédulo ante la revelación, De Brito quiso saber: “¿Pero cuándo saliste con él?”. Nuevamente, Cardone intentó desmentirlo, pero sus risas le jugaron una mala pasada. En ese momento, fue Latorre quien ayudó a develar el misterio: “Él era soltero, fue hace mil años”.

Daniela Cardone y el Rifle Varela vivieron un fugaz romance hace unos años

“¿Dónde lo conociste?”, insistió De Brito. La pregunta quedó flotando en el aire, dado que Cardone retrucó: “Yo estoy sorda”, haciéndose la que no entendía lo que sucedía. Finalmente, dio por terminado el tema y confirmó que más que una relación, se trató de un touch and go.

El romance entre Daniela Cardone y Alejandro Fantino

Hace unos días, Alejandro Fantino fue invitado a LAM y recordó el romance que tuvo con Daniel Cardone a finales de los años 90. “Nos conocimos en Mar de Fondo, en el primer programa que hicimos desde la playa de Mar del Plata. Ella vino de invitada y... ¿Qué querés que te diga? Para mí tenerla enfrente era...”, comenzó a decir el periodista, ante la mirada de la exmodelo que estaba también como invitada en el piso.

Luego, Fantino siguió: “En filosofía hay un término que dice que Dios es incognoscible. Y si fuese posible conocerlo, sería incomunicable. Bueno, ¿Cómo les contaba a mis amigos de mi pueblo que te había conocida a vos? Era imposible”. Por su parte, Cardone también habló del vínculo y aseguró: “Él era un bombón, con ese pelo. ¡Era divino! Es divino”.

Alejandro Fantino recordó su romance con Daniela Cardone

Fantino continuó con la historia y recordó: “No voy a contar el lugar en donde vivía Dani, pero me invitó a cenar. Era 1998, en la prehistoria. Entro a su casa y veo que había puesto unos platos grandes y arriba el plato. Yo pensé que íbamos a comer en ese plato grande, pero era el plato de sitio. ¡Yo no sabía que eso existía en el universo! Pensaba: ¡Qué raro! ¡Pone dos platos!”.

“Después, serviste endivias. Y las conocí gracias a vos. ¡Sos una persona increíble!”, indicó. Asimismo, tanto Cardone como Fantino contaron que la relación no duró mucho tiempo. Al momento de definir el vínculo que los unió, se rieron nerviosos, pero aclararon que los dos estaban “sueltos” en aquel momento.