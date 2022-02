El sentido mensaje que Andy Kusnetzoff le dedicó a Mario Pergolini tras la entrevista radial

Casi como para “cerrar un círculo”, tal como lo dijo el propio conductor de Urbana Play, Andy Kusnetzoff este viernes tuvo como invitado a Mario Pergolini en el 20 aniversario de su programa “Perros de la calle”. Impensado tiempo atrás por sus disputas públicas y por competir sus programas durante mucho tiempo en el mismo horario (”¿Cuál es?” se emitía en Rock and Pop de 9 a 13), el empedernido productor logró su cometido y tuvo la oportunidad de exorcizarse frente a su primer jefe. Durante la conversación, quedó claro que no se trataba de una charla más para el animador de PH, podemos hablar. Un rato más tarde, reafirmó esta teoría con un emotivo posteo que publicó en su cuenta de Instagram.

Aunque en el texto que Kusnetzoff escribió la mención a Pergolini es somera, la historia familiar que retrata en su posteo puede leerse como una analogía de lo que significó Mario en su carrera.

Andy Kusnetzoff le dedicó un posteo a Mario Pergolini tras la entrevista (Foto: Instagram/@andykusnetzoff)

“El otro día estaba con Helena (su hija) enseñándole a andar en bici sin rueditas. Le conté muchas veces la historia de que estaba con mi mamá, aprendiendo lo mismo. Ella me agarraba de atrás y yo me sentía seguro. Hasta que llegó el día en que miré para atrás y ella estaba a una cuadra saludándome. Me agarró miedo, solté el manubrio y me fui a pique a la zanja. Helenita, impactada con mi historia, me preguntaba seguido cuando la sostenía corriendo si yo estaba ahí todavía porque no se quería dar vuelta. Fue poderosa la sensación de verme ahí como estuvo mi mamá sosteniendo a mi hija mientras aprendía. Algo de esta metáfora me pasa con los 20 años de ‘Perros’”, admitió el conductor en su texto de hondo contenido emotivo.

Luego, Andy aclaró que no pretende quedarse en la nostalgia, si no hacer un análisis del tiempo vivido: “No quiero mirar para atrás porque siento que mirar para atrás es tirarme a la banquina. Quiero encarar este año de festejo mirando para adelante. Siento que eso estamos haciendo desde Urbana Play. Hoy, en esta fecha, algo de retrospectiva voy a hacer, pero el festejo será mirando adelante. No tengo idea hasta cuándo estaré en Perros. Tampoco lo sabía 20 años atrás”.

El encuentro de Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff en Perros de la calle archivo

Asimismo, explicó lo que significa para su vida el ciclo iniciado en Radio Metro en 2002 : “Este programa es mucho más que un programa de radio para mi. Acá la conocí a Flor (Kourny, su esposa) y durante este programa formé una familia. Ahora ,Helena y León son parte. Aprendí a hacer radio, a expresar emociones, a conocerme. Hice cientos de entrevistas, transmisiones y conocí miles de historias de ustedes. Hay oyentes de la primera hora y miles se fueron sumando durante este recorrido. Algunos nos acompañaron por 20 años por 10, 5, lo que sea. Ustedes también formaron familia, se separaron, vieron nacer a sus hijos y despidieron gente, se recibieron, volvieron a empezar. Y nosotros estuvimos ahí, estamos acá. Eso me tiene alucinado. Crecimos juntos, casi en vivo”.

Andy y Mario Instagram @andykusnetzoff

En esa misma línea reconoció que, en el último tiempo, algo cambió en relación a su vínculo con el programa: “Siento que eso me esta volviendo. El privilegio de haber formado parte de la vida de ustedes, y que ustedes formen parte de la mía. Gracias por confiar en mi. Lo que más me gusta es encontrarme con oyentes desconocidos que me dicen que nos sienten amigos. Que así sea. Los quiero mucho”.

Al final, dejó un mensaje que no tiene otro destinatario que el propio creador de La TV ataca, Caiga Quien Caiga y Algo habrán hecho, su mentor, al que llena de loas y define como una guía: “Ah, y lo último, nunca dejen de buscar…..tarda en llegar pero al final, siempre hay recompensa. Y sí, me di un gusto e invité a mi referente radial. Gracias Mario. Buena charla”.

La entrevista de Andy Kusnetzoff a Mario Pergolini

En una charla sin cassette, con reminiscencias a una sesión de psicoanálisis, Kusnetzoff llevó a Pergolini al terreno que más lo incomoda: el emocional. Advertido de que aquello ocurriría, Mario no esquivó las preguntas de Andy y lograron compartir una conversación que pareció ser, por momentos, entre dos viejos amigos.