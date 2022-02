La desopilante reacción de Florencia Peña al enterarse en vivo la edad de Diego Peretti

Diego Peretti y Florencia Peña se movieron en el mismo ambiente durante muchos años. Pero, aunque se conocen desde hace mucho tiempo, aún así la actriz no pudo contener la sorpresa al descubrir un detalle sobre la vida de su colega. El protagonista de Los Simuladores pasó por Flor de equipo (Telefe), casualmente, el día de su cumpleaños y dejó sin palabras a la conductora cuando reveló su edad.

La reacción de Flor Peña al oír la edad de Diego Peretti

Peretti es de esos actores que se apoderan del escenario y se mueven encima de las tablas como si fuera su propia casa. No hay papel que interprete que no deje a la audiencia con la boca abierta y, es eso mismo, lo que genera la sensación de que, para él, el tiempo no pasa. Sin embargo, el artista no se escapa de la realidad y al igual que todo el mundo, cada año debe soplar una velita más.

El día de su cumpleaños, Diego fue como invitado al programa de Telefe conducido por Florencia Peña y allí tomó a todos por sorpresa cuando aclaró que, efectivamente, cumplió 60 años. Al oír la cifra, la conductora se quedó callada durante un par de segundos. Tras pedirle que repitiera lo que acaba de decir para asegurarse de que había escuchado bien y que él una vez más afirmara que ya llegó a las seis décadas, ella atinó a decir: “¿Sos bo***o? No lo puedo creer, ¿acabás de cumplir 60? Es joda”.

Diego Peretti cumplió sesenta años Captura de pantalla

El asombro de Peña invadió al resto de los presentes, quienes no pudieron disimular su incredulidad. Incluso llegaron a poner en duda la palabra de Peretti y -medio en broma, medio en serio- le dijeron que iban a chequear la información. Así, Paulo Kablan decidió entrar a Google para buscar el año de nacimiento del artista de El Reino, solo para descubrir que decía la verdad. “En Wikipedia todavía dice 59″, acotó el columnista entre risas.

“Pensé que me ibas a decir que cumplías 51, 53.. ¿60? Estás espectacular”, manifestó Florencia Peña quien seguía sin poder levantar la mandíbula del suelo. Mientras todos en el estudio comentaban sorprendidos la edad del actor, él permanecía sentado sin inmutarse.

Cuando la situación volvió a la normalidad, Diego expresó que no le molesta la edad ya que no le impide hacer ninguna de las cosas que disfruta. “La verdad que estoy contento porque puedo seguir haciendo actividades”, dijo con un tono pícaro que provocó un par de carcajadas cómplices. En un tono más serio, agregó: “No siento incapacidad. Sí algún dolor... Pero para hacer teatro, que es muy físico, estoy bien ahí”. Totalmente de acuerdo con su explicación, Flor Peña lo respaldó y dijo: “La verdad que estás bárbaro”.

Diego Peretti aseguró que su edad no le impide hacer las cosas que disfruta, como actuar @alepalaciosfoto

Actualmente, Diego Peretti protagoniza Inmaduros junto a Adrián Suar. En la obra teatral dirigida por Marcelo Dayub los actores comparten el escenario con Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain y Carla Pandolfi. La ficción sigue la vida de dos amigos de toda la vida que son completamente diferentes que, luego de la separación de uno de ellos, comienzan un proceso que los ayudará a describir la importancia de las mujeres en sus vidas.