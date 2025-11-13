El sentido posteo de Karina Mazzocco para su hijo Malek por sus 19 años

Ver a los hijos crecer tiene una cuota de alegría, euforia y emoción, pero al mismo tiempo de nostalgia y añoranza. Así lo evidenció Karina Mazzocco el día que su hijo Malek, fruto de la relación con Omar El Bacha, cumplió 19 años. La conductora, que acompaña incondicionalmente al joven en su carrera de piloto automovilístico, compartió un conmovedor posteo en Instagram para saludarlo. No solo le dedicó unas sentidas palabras, sino que además publicó un tierno video que evidenció la vida compartida juntos.

“¡Felices 19 mi amor! El 8 de noviembre de 2006 llegaste a nuestras vidas iluminándonos con tu hermosa existencia. ¿Cómo es que todo sucedió así, en un instante? Si ayer nomás te tenía a upa… La vida era jugar, comer caramelos, abrazarnos, darte besos y llevarte al colegio…“, expresó la conductora de A la tarde (América TV).

El emotivo posteo de Karina Mazzocco para su hijo Malek por sus 19 años (Foto: Instagram @karinamazzocco)

“Siento una alegría inmensa de verte crecer; convertido en el hombre que hoy sos, independiente, noble, bueno, ¡un hombre único!“, continuó. ”Y también me envuelven los recuerdos hijo y la nostalgia de recordarte chiquito, pero sobre todo siento mucho agradecimiento, porque tengo la fortuna de ser tu mamá. ¡Nada más hermoso en mi vida! ¡Mi regalo mayor! ¡Mi tesoro!“, agregó.

Karina Mazzocco compartió sentidas fotos para saludar a su hijo Malek por su cumpleaños (Foto: Instagram @karinamazzocco)

“Que Dios siempre te proteja, hijo, y que seas muy feliz Malek, a cada instante de tu vida. Papá y yo te amamos hasta el infinito y más allá“, sentenció la presentadora. Al posteo le sumó un video, musicalizado con la canción ”Always Remember Us This Way", de Lady Gaga. El mismo incluyó postales de Mazzocco embarazada de Malek, de las tapas de revistas que hicieron juntos, de como pasó de ser un bebé, a un niño, luego un adolescente y ahora un joven adulto. A su vez, además de recuerdos de distintas vacaciones que compartieron en familia, sumó imágenes que evidenciaron la pasión del cumpleañero: el automovilismo.

Malek comparte con su padre la pasión por el automovilismo y actualmente corre en la Fórmula 3 Metropolitana con Satorra competición. Su madre es su principal admiradora y lo acompaña en todos los fines de semana de carrera que puede. El 23 de octubre, la conductora compartió en sus redes sociales su emoción por el importante logro de su hijo: “La primera vez es para siempre. Es esa que recordaremos cuando pase el tiempo a lo largo de la vida. Esa oportunidad primera, la más deseada, la más soñada de todas. La que se graba en el corazón con tinta indeleble. Hoy Malek ganó por primera vez en la Fórmula 3 Metropolitana, la categoría más importante de autos de Fórmula en la Argentina, y una de las más difíciles del mundo”.

En octubre la conductora celebró la primera victoria de Malek en la Fórmula 3 Metropolitana (Foto: Instagram @karinamazzocco)

“Si bien mi hijo ya había logrado podios y victorias en otras categorías, ‘ganar en la Metro’ era su sueño. Hoy, fue esa primera vez para mi hijo Malek El Bacha. ¡Qué alegría tan inmensa! ¡Qué logro maravilloso! ¡Te felicito Malek! Conozco plenamente tu esfuerzo, empeño, pasión y compromiso. ¡Y me alegro tanto también por tu papá que sueña a la par tuya, acompañándote con devoción incansable! Los amo", continuó.

“¡Este triunfo es hermoso! ¡Estamos felices! Gracias a Dios por esta bendición. Se dio, finalmente, ¿viste Malek? ¡Gracias, querido Agustín Canapino por entregarle el trofeo! Compartimos la felicidad con todos nuestros afectos y con cada uno de los sponsors que acompañan con tanto cariño y confianza su carrera deportiva. ¡Gracias de corazón!“, sentenció.