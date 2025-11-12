La determinante reacción de Mauro Icardi tras el encuentro de Johnny Depp y Wanda Nara

Si bien la visita de Johnny Depp a la Argentina provocó alegría, efusividad y emoción en los fanáticos - muchos de los cuales lo persiguieron por la ciudad en busca de verlo lo más cerca posible e intentar conseguir una foto o autógrafo - para una persona en particular aparentemente fue un disgusto. Mauro Icardi siempre se autoproclamó admirador del protagonista de El joven manos de tijera, pero no solo por su trabajo como actor, sino por su accionar durante el mediático juicio con su exesposa Amber Heard. Sin embargo, los sentimientos del futbolista para con él habrían cambiado luego de haberlo visto posar con su exesposa, Wanda Nara.

El martes 11 de noviembre, Depp estuvo en Cortá por Lozano (Telefe) y varias figuras del canal se acercaron para pedirle una foto. Una de ellas fue Wanda Nara, quien hizo una pausa de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) para conocerlo. Y por supuesto que subió las fotos a sus redes sociales. “Un día casual en el canal. Johnny Depp thank you for your kind words (Johnny Depp, gracias por tus amables palabras)“, escribió la mediática.

Wanda Nara se encontró con Johnny Depp y no dudó en sacarse una foto con él (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero, más allá del fanatismo, la publicación fue interpretada como una clara indirecta para Icardi. Y, todo parecería indicar que a él no le gustó para nada el encuentro. La comunicadora Estefanía Berardi advirtió que, tras la foto, el futbolista reaccionó y dejó en clara su posición. “Mauro dejó de seguir a Johnny Depp”, expresó junto a una captura de Instagram en la que se pudo advertir que Depp ya no se encuentra en su lista de “seguidos” del futbolista.

Según destacó Estefi Berardi, Mauro Icardi dejó de seguir en Instagram a Johnny Depp (Foto: X @estefiberardi)

Cabe recordar que en junio de 2022 la estrella de Hollywood se enfrentó a su exesposa, la actriz Amber Heard, en un juicio por difamación. Tras un intenso y mediático proceso judicial, que además fue televisado, la justicia de Fairfax, Virginia, falló a su favor. Después de todo lo que sucedió, pudo reconstruir su imagen y retomar su carrera actoral. Aparentemente, Mauro Icardi habría estado interesado en sus consejos para lograr los mismos resultados.

Cuando comenzaron los conflictos legales con Wanda Nara no solo por el final de su matrimonio, sino también por cuestiones referidas a sus dos hijas, Francesca e Isabella, Icardi tomó como referente a Depp. Empezó a compartir en Instagram imágenes del juicio del actor, a citarlo, compararse con él y a usar frase como: “Ya casi estamos Johnny. Tic Tac”, dando cuenta de que buscaba llegar a sus mismos resultados. Sin embargo, los recientes acontecimientos habrían cambiado un poco la mirada del deportista.