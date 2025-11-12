La foto de Evangelina Anderson con Johnny Depp

Evangelina Anderson logró la foto que todos querían. Una mano a mano y dándole un abrazo a Johnny Depp. La estrella de Hollywood, que llegó a la Argentina para presentar su última película como director, estuvo en la tarde del martes en los estudios de Telefe por una entrevista con Vero Lozano, y más de una de las celebridades del canal se acercaron para conocerlo.

“Miren a quién me encontré”, escribió en sus historias de Instagram la modelo Evangelina Anderson. En ese video aparece Depp tras la entrevista con Vero Lozano yendo hacia afuera del canal donde lo esperaban los fans y la camioneta para retirarse del lugar.

Eva Anderson con Johnny Depp

Luego de eso, compartió la foto que consiguió junto al actor tanto en las historias como en su feed. Ahí le sumó corazones violetas y rápidamente el posteo se le llenó de comentarios. “Naaaaaaaaaaa, lo amo”, escribió Sofía Zamolo. Y Gabriela Sari agregó: “Johhny sonriendo”, junto a emojis de caritas con corazones. Majo Martino le sumó: “¿Hollywood so vo’?”.

Evangelina Anderson junto a Johnny Depp

Los fans también le dejaron mensajes de amor: “¡Ese abrazo!”; “Se lo ve contento”; “Quién pudiera, abrazarlos a los dos”; “Te vi cuando le pediste la foto como una fan más, tu actitud te enaltece Eva, sos todo lo que está bien”, fueron los más destacados.

El posteo de Eva Anderson con Johnny Depp que revolucionó las redes

Por lo que mostró en las redes, Evangelina pudo estar presente durante la entrevista de Johnny Depp en Telefe y presenció desde un costado privilegiado su charla con Vero Lozano.

El momento en que Evangelina le pidió la foto a Johnny Depp