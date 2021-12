El sugestivo comentario de Diego Torres en medio de los rumores de separación de Débora Bello

Hace unas semanas se conocieron las primeras versiones de una supuesta separación entre el cantante Diego Torres y la modelo Débora Bello. La pareja que se casó a finales del año pasado después de 17 años de relación y una hija en común, habría decidido poner un punto final a su matrimonio. Estos rumores se profundizaron luego de la aparición del músico en un programa de televisión donde lanzó un pícaro “aviso” sobre su perfil.

El intérprete de “Color esperanza” estuvo invitado en Los Mammones (América), donde narró una historia sobre su pasado desconocido y un trabajo que tuvo mientras vivió por más de tres meses en Estados Unidos.

“Recién me hablaste de tu adolescencia. ¿Vos, en tu quinto año de la secundaria fue que viajaste a Estados Unidos?”, indagó Jey Mammon, a lo que el invitado respondió: “Sí, tenía a mi hermano, Santiago, el médico que, además, canta tango. Él vivía allá y yo me fui a visitarlo, me quedé allá diciembre, enero, febrero y me mandaron a laburar”.

En esa línea explicó que su trabajo era de busboy. “Es el ayudante del mozo, porque allá el mozo te toma la orden y se va a su casa y el busboy es el que labura, que va y viene”, describió.

Diego Torres deslizó un pícaro comentario en medio de los rumores de separación

En esos meses contó se familiarizó con los elementos de la cocina. “Ahí aprendí a manejar las bandejas. Soy un buen partido, lavo y plancho...”, sostuvo en medio de las risas del conductor y los panelistas. Así, deslizó entre líneas su estado civil, a pocos días de trascender los rumores de que estaría separado de Bello. Y, por si esto fuera poco, acotó: “De verdad, soy un lindo candidato, eh”.

Diego Torres pasó por el estudio de América captura de video

De la misma forma lo hizo en La peña de Morfi (Telefe), donde sin referirse directamente a su presente sentimental, tiró una contundente frase sobre el amor que dejó en silencio a todos los presentes en el piso del programa. Cuando Gerardo Rozín quiso saber qué tema iba a interpretar en el estudio, Torres expresó: “Ahora viene una vieja canción. De estas historias de amor que siempre terminan mal, ¿No?”.

La contundente frase de Diego Torres en medio de los rumores de separación de Débora Bello

En noviembre, la periodista Maite Peñoñori contó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que Diego y Débora estaban atravesando una crisis y reveló algunos datos. “Hay rumores de que él se habría mudado del hogar que comparten. Estuvimos buscando en redes y desde junio no postean fotos juntos. Ella no lo acompañó a la entrega de los Latin Grammy, aunque ellos tienen una hija chiquita, y como la entrega fue en Las Vegas quizá tuvo que ver con eso. Quizá sea una crisis y vuelven a estar juntos”, manifestó.