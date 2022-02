El sutil gesto de la exsuegra de Rodrigo De Paul que confirmaría el romance con Tini Stoessel

Los rumores sobre el posible romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son cada vez más fuertes y la madre de Camila Homs, ex del futbolista, tuvo un contundente gesto en Instagram que confirmaría el affaire entre la artista y el delantero.

Todo comenzó con una sugestiva publicación de la modelo que provocó un sinfín de comentarios. En la imagen se puede ver a la expareja del mediocampista de la Selección argentina modelando un conjunto deportivo. Pero lo más importante fue el emoji que eligió para acompañar la foto: una cara pidiendo silencio. ¿Un mensaje encubierto para De Paul?

La publicación de Camila Homs que generó todo tipo de comentarios (Foto: Instagram)

En los últimos días, el futbolista surgido en Racing justamente rompió el silencio y confirmó que está separado de Homs desde hace ya un tiempo. “Estoy separado hace meses. Nos queremos mucho, hay mucho cariño pero estoy separado”, aseguró De Paul en diálogo con Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez en Nosotros a la mañana (eltrece). El conductor, quien mantiene una estrecha relación con el jugador, le había consultado por su situación sentimental.

En octubre, cuando estalló el denominado Wandagate en el que se reveló una infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara, y se señaló como tercera en discordia a Eugenia “La China” Suárez, el jugador de Atlético de Madrid tuvo que salir a aclarar que él no tenía nada que ver con el tema. Es que había comenzado a correr un rumor que aseguraba que De Paul también había estado con “La China”. En ese entonces, el volante negó todo y lamentó los trascendidos por lo mal que hacían sentir a su esposa, Camila Homs. Sin embargo, cuatro meses más tarde confirmó su separación.

Ahora fue la madre de Homs la que se metió en el tema y en un solo movimiento parece haber confirmado el romance entre el mediocampista y Tini Stoessel. La periodista especializada en las vicisitudes de la farándula, Estefi Berardi, descubrió un like muy especial en uno de los tantos comentarios que recibió Camila en su publicación.

Estefi Berardi reveló el tremendo gesto de la madre de Camila Homs (Foto: Instagram)

“Si no tenés comparación, sos mucho más mujer, mamá, todo. Y eso que no te conozco ni vale la pena saber que te perdió como pareja”, comienza el mensaje de la usuaria. “Se va a arrepentir cuando se de cuenta de la diferencia de edad con Tini, ¡vos le diste una familia, todo! Algo lindo va a venir a vos, alguien que te valore mucho más”, finaliza el comentario.

Berardi, que no se pierde un solo movimiento en las redes sociales, capturó la publicación y señaló: “La mamá de Cami Homs le dio like”. Además, se preguntó: “¿Con ese like confirma lo de De Paul y Tini?”.

Camila Homs y Rodrigo De Paul tuvieron a Francesa y a su nuevo bebé, Bautista Instagram @camihoms

El futbolista y la modelo estuvieron en pareja casi 10 años. Comenzaron su relación cuando eran adolescentes y él jugaba en las inferiores de Racing. Luego, su carrera despegó y ambos se fueron a vivir a Italia. Luego, se mudaron a España y en 2019 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Francesca. A su segundo hijo, que llegó en 2021, lo llamaron Bautista.