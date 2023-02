El tenso cruce en vivo entre Gustavo Conti y Cristian U por sus juegos en Gran Hermano: “Así gana cualquiera”

escuchar

El viernes por la noche, en un nuevo encuentro televisivo de los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), Gustavo Conti y Cristian Urrizaga protagonizaron un picante ida y vuelta, donde sacaron los trapitos al sol por el tipo de juego que ejecutó cada uno en las emisiones del reality de la que formaron parte. Los reproches, con elevados tonos de voz, que mantuvo en vilo a los invitados, necesitó de la intervención de Robertito Funes Ugarte, conductor de La noche de los ex (Telefe).

“Es lo que tenía que hacer en la casa de Gran Hermano, no como hacen todos estos que dice ‘Quiero ir a placa, te moví la ficha’. ¿Qué ficha? ¿Qué están diciendo? Es eso Gran hermano, ir a pasarla bien, divertirse, jugar del lado de la convivencia. Si quieren mover fichas que vayan al casino”, expresó Gustavo Conti exacerbado en el ciclo - donde los exjugadores son parte del panel de análisis de la actual emisión- luego de que se destacara el juego de Ariel, que se basó en buscar un cómodo paso por el programa.

Los exparticipantes dejaron en claro sus posturas sobre el juego en GH (Captura video)

La alteración demostrada por el exparticipante llamó la atención de Cristian Urrizaga, que se sintió interpelado por las palabras de su colega y no dudó en responderle. Fiel a su estilo, el ganador de la emisión 2011 fue contundente: “Sé lo que es ganar y levantar el trofeo de Gran Hermano”. Sin dejar que su compañero continúe, Conti lanzó una chicana: “Yo no sé lo que es salir y volver a entrar”. Por supuesto que refirió la distinción de su paso por el reality- en 2001-, en el que estuvo 120 días aislado, tal como lo indica la reglamentación, mientras que el ganador de la sexta temporada salió del juego y reingresó, en un repechaje, avalado por las reglas de juego.

El ameno ambiente del programa en vivo mutó con el tenso episodio, en el que los dos hombres no dudaron en dejar en claro sus contrapuestas posturas. “La primera placa que fue Conti, lo rajaron. Yo a todas las que fui me salvaron y cuando me fui me hicieron entrar”, expresó el campeón. “Saliste, te fuiste de vacaciones y a tomar un café. Así gana cualquiera”, respondió el exjugador al tratar de invalidar el tipo de juego, por el cual el ganador se destacó entre las emisiones del programa que se realizaron en el país, por el cual fue catalogado como uno de los mejores jugadores, junto a Marianela Mirra, ganadora en 2007.

El fuerte cruce entre Cristian U y Gustavo Conti

“Es un juego de aislamiento. Aislamiento”, determinó a los gritos Gustavo para dejar en claro su postura, para desestimar la participación de Cristian U. Estas últimas palabras fueron las que le dieron pie al conductor a dar fin con el cruce, en donde el ganador se quedó con las ganas de dar nuevamente una respuesta. Mientras que el tenso momento al aire alteró a los protagonistas y a Ugarte, el resto de los panelistas escuchó entre risas el ida y vuelta, que no se trata del primero entre los dos hombres, que claramente ven el juego de distinta forma.

LA NACION