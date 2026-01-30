La pelea en italiano entre Wanda Nara y Maxi López que se volvió viral

A pocas semanas de que MasterChef Celebrity (Telefe) llegue a su fin, el reality que busca al mejor cocinero amateur no deja de sorprender con las insólitas secuencias que ocurren mientras las hornallas están encendidas. Y este jueves los protagonistas fueron Wanda Nara y Maxi López.

Maxi López y Wanda Nara lograron limar asperezas después de varios años sin hablarse (Foto: Instagram @gregorossello)

En un nuevo desafío culinario, la conductora del ciclo dio las indicaciones para cocinar “el mejor risotto”, la tradicional comida italiana. Sin embargo, al momento de la presentación, Donato de Santis la interrumpió y le pidió que se dirigiera a los concursantes en italiano, idioma que la mediática domina a la perfección debido a que vivió 15 años en el país europeo.

Al repetir sus dichos en italiano, vio que la expresión de Maxi López no fue la mejor y sin filtro lanzó: “¿Che succede, Maxi con questa cara di cu**? ”Parli benissimo l’italiano“. Acto seguido, el exfutbolista -también en italiano- le respondió: ”Hablás muy bien italiano".

Wanda Nara y un reto a Maxi López que se volvió viral (Foto: Captura TV)

En ese contexto, ella comentó: “Pero sí, obviamente. Viví 15 años en Italia. Allá dejé una parte de mi vida”. “Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración”, le dijo él y ella recogió el guante y respondió: “No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Luego te mando las facturas”.

“Me muero, peleando en italiano”, dijo Damián Betular mientras todos estallaban de risas. Tras aquel intercambio, los famosos comenzaron a preparar el plato.

Cabe recordar que Wanda Nara vivió en Italia, principalmente en Milán, desde su separación de Maxi López y el inicio de su relación con Mauro Icardi en 2013. Aunque se radicó con Icardi, ya había pasado tiempo previo en el país.

Quiénes son los famosos que compiten en MasterChef Celebrity

Luego de que MasterChef Celebrity (Telefe) terminara la etapa de repechaje y se despidiera de Esther Goris, ingresó en una nueva fase que ahora cuenta con un total de 14 concursantes.

MasterChef Celebrity termina a finales de febrero (Foto: Instagram @masterchefargentina)

Ellos son: Emilia Attias, Rusherking, Leandro “Chino” Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra y Andy Chango.