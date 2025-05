El thriller bélico aclamado por la crítica que aterrizó en Netflix

A un año de su estreno en los cines, Guerra Civil desembarcó en Netflix y, para muchos, significó uno de los estrenos más esperados, ya que se trata de una de las películas aclamadas por la crítica durante 2024; pero, ¿cuál es la trama que envuelve a los cinéfilos durante 1 hora y 49 minutos?

Guerra Civil tiene una duración de 1 hora y 49 minutos

El thriller bélico lleno de acción e intriga dirigido por Alex Garland sigue a un grupo de fotoperiodistas que emprenden una peligrosa travesía a través de los campos de batalla, entre fosas comunes y soldados sádicos. “En un futuro cercano América está sumida en una cruenta guerra civil, por lo que un equipo de periodistas y fotógrafos emprenden un viaje en dirección a Washington D. C. Su misión: llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de Estados Unidos”, indica la sinopsis oficial.

El filme presenta a un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra que emprenderá un peligroso viaje a Washington D. C.

“Un retrato hiriente, ambiguo, incómodo y muy salvaje de lo que nos ocurre (...) pertenece al género de las películas que explican poco, aleccionan nada y, de forma muy consciente, molestan mucho”; “Todo parte de la perversa, o visionaria, o lúcida imaginación del guionista y director Alex Garland (...) está bien narrada la tensión permanente, el miedo, el instinto de supervivencia (...) Son creíbles todos los intérpretes” y “El film más redondo de Garland, que sigue firme en el dibujo de situaciones equívocas y perturbadoras y nos descubre su músculo para la acción más incómoda”, fueron solo algunas de las críticas de los especialistas.

Guerra civil, aclamada por la crítica (Foto: Captura Filmaffinity)

Guerra civil es una producción de A24, una compañía estadounidense de entretenimiento independiente que fue fundada en 2012 y creció a pasos agigantados. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, esta creación se convirtió en la producción más onerosa en la historia de la compañía. Sin embargo, el riesgo fue recompensado: la película logró un estreno histórico, recaudando la asombrosa suma de 25,7 millones de dólares en sus primeros tres días.

Tres producciones similares a Guerra Civil para ver en Netflix

1. La fortaleza (2017)

2. N.º 24 (2024)

3. First They Killed My Father (2017)

En 1636, el rey Injo y sus sirvientes buscan refugio en una fortaleza cuando las fuerzas de la dinastía Qing de China invaden Corea. La situación se vuelve desesperante a medida que los asesores del rey debaten qué curso tomar.En su lucha contra los nazis, el líder de la resistencia noruega, Gunnar Sønsteby aprende a tener unos nervios de acero, pero esas vivencias lo cambian para siempre.

Una niña de cinco años lucha por sobrevivir luego de la llegada del despiadado régimen del Jemer Rojo en Camboya. Duración: 2 h 16 min. Ver First They Killed My Father.