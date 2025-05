La historia real detrás de Nonnas, la nueva película de Netflix con Vince Vaughn y Susan Sarandon

Para algunos hay magia en la cocina de una abuela, en la forma en la que amasan las pastas, en el tiempo que se toma para pararse frente al horno y controlar que la torta no se queme y en la cantidad de condimentos que pone en la olla para lograr la salsa perfecta, esa que después mojará en un pedacito de pan para dárselo a su nieto. “Las recetas de la abuela” inspiraron a prestigiosos chefs a idear sus platos y se trasladaron a libros culinarios y también a plataformas de streaming. Nonnas, la nueva película de Netflix, está basada en la historia real de un restaurante cuyas cocineras son, justamente, abuelas de diferentes partes del mundo.

La nueva película de Netflix, Nonnas, está inspirada en la historia real de un restaurante en el que cocinan abuelas de diferentes partes del mundo

Stephen Chbosky, director de Extraordinario (Wonder) y autor de Las ventajas de ser invisible (The Perks of Being a Wallflower), libro que el mismo adaptó a la pantalla grande y también dirigió, acaba de desembarcar en Netflix con Nonnas una comedia dramática que gira en torno a Jody ‘Joe’ Scaravella, quien, en duelo por la muerte de su madre decide arriesgarse y buscar una segunda oportunidad en la vida. ¿Qué hace? Para honrarla, abre un restaurante italiano en Nueva York, cuyos platos están preparados por un grupo de abuelas italianas.

La película tiene como protagonista a Vince Vaughn, Susan Sarandon y un elenco completado por Lorraine Bracco, Brenda Vaccaro, Talia Shire, Linda Cardellini, Drea de Matteo, Joe Manganiello, Campbell Scott y Michael Rispoli. Pero, no solo toca las fibras sensibles, las de volver a conectarse con los olores de la infancia, con la familia y las tradicionales, sino que expone la rivalidad entre las diversas regiones de Italia porque cada abuela quiere imponer su receta.

Nonnas, la nueva película de Netflix con Vince Vaughn y Susan Sarandon

La historia que inspiró a la película es la del restaurante Enoteca Maria que funciona desde 2007 en Staten Island, Nueva York. Su dueño, Jody Scaravella - personaje que en la película es interpretado, con el mismo nombre, por Vaughn - un norteamericano que, sin ningún tipo de experiencia previa, incursionó en la gastronomía italiana tras la muerte de su abuela y de su madre. Decidió honrar su memoria abriéndole las puertas de su nueva cocina a un grupo de abuelas de distintas partes del mundo, desde Italia, hasta Perú, Japón y Buenos Aires, para que elaboraran platos que rememoraran ese sentimiento de unión y familia.

Las abuelas preparan sus recetas en el restaurante ubicado en Staten Island, Nueva York (Foto: Instagram @enoteca_maria)

Hasta la actualidad, un grupo de abuelas trabaja en turnos rotativos en el restaurante donde deleitan a los comensales con sus preparaciones con ese toque especial de amor que cura el alma.

En una entrevista con LA NACION en 2024, Carmen Bernardo, quien nació en Boedo, Buenos Aires, y tras vivir en Venezuela se mudó a Nueva York y pasó a cocinar en el “restaurante de las abuelas”, contó cómo fue su experiencia.

La nueva película de Netflix, Nonnas, está inspirada en la historia real de un restaurante en el que cocinan abuelas de diferentes partes del mundo (Foto: Instagram @enoteca_maria)

Reveló que en 2016 una amiga le reservó una entrevista en un restaurante que contrataba abuelas para cocinar. “Mi primera reacción fue decirle ‘¡¿Vos estás loca?! ¡¿Cómo yo me voy a presentar?!’. Ella me dijo que yo cocinaba muy bien, que vaya. Me convenció, pero le pedí que me acompañara para que me tradujera, porque yo hablaba muy poco inglés. Y fuimos”, recordó en ese momento.

Carmen, la abuela argentina que cocina en el restaurante (Foto: Instagram @enoteca_maria)

La entrevistó el dueño del restaurante Jody Scaravella. Ella le explicó que no era cocinera, que solo sabía preparar cosas básicas, la “comida que se come en casa”, empanadas, pastel de papas, bifes a la criolla, matambre: “A él le pareció bien y me dijo ‘empieza el sábado, diga lo que necesita’”.

Jody Scaravella abrió Enoteca Maria en 2007 para honrar a su madre y a su abuela a través de la cocina con platos preparados por abuelas de todo el mundo (Foto: Instagram @enoteca_maria)

En una reciente entrevista con New York Post, Scaravella reveló que Vice Vaughn fue su restaurante acompañado por Joe Manganiello, quien en la serie interpreta a su mejor amigo Bruno, para conocer un poco más sobre su vida. “Me preguntaba sobre la historia y supongo que solo intentaba entender al personaje y el brillante guion de Liz Maccie, que une todos los momentos de mi vida”, reveló. Si bien previo al estreno de la película su restaurante ya era muy solicitado, ahora la demanda creció exponencialmente. “No puedo atender el teléfono. Hay 350 mensajes que intento contestar uno a uno. Cada vez que contesto uno, llegan tres más. Pero hay problemas malos y hay problemas buenos. Este es un problema bueno”, aseguró.

Nonnas: ficha técnica