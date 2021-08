Martín Liberman apuntó contra Messi: “Si quiere tanto al Barcelona, ¿por qué no se bajó 10 palos?”

El conductor de Radio Late, Martín Liberman, se refirió este viernes a la partida de Lionel Messi del F.C. Barcelona, dijo que su alto contrato “destruyó” económicamente a la institución, y puso en duda el presunto afecto de la “La Pulga” por el equipo de toda su vida.

“Si Messi quisiera quedarse, puede quedarse . Tendría que ganar una cifra simbólica, unos 5 millones de euros por año, una cosa así;10 millones y listo”, opinó Liberman.

Al mismo tiempo, el periodista admitió no ser “nadie para meterse con la plata de Messi” , pero que si el rosarino quisiera, podría rebajar su salario: “Se va del Barcelona porque no está dispuesto a recibir poca plata. Hay manera de arreglarlo. Eso es lo que nadie dice”.

Por otra parte, Liberman se preguntó si la Junta Directiva del Barcelona “no se habrá querido sacar de encima” a Messi, de quien dijo, “inventó” al Barcelona: “¿Vieron que el eslogan es más que un club? ¿Cuándo fue más que un club si no era nada antes de Messi?”. Y graficó: “Es gigante después de Messi. ¿Vieron antes y después de Cristo? Esto es antes y después de Messi ”.

En tanto, el animador cruzó a los hinchas que se lamentan por Sergio Kun Agüero, quien había llegado al Barcelona con la expectativa de jugar con su amigo y compañero de toda la vida en la Selección. Liberman estimó, que si no fuera por Messi, “no hubiera pasado ni cerca del Camp Nou” . “Fue a buscar a un jugador que estaba en decadencia. No digo que no pueda hacer un montón de goles, pero no sé si lo hubieran elegido si no estaba Messi” , agregó.

ARCHIVO - En esta foto del 16 de abril de 2019, el delantero del Barcelona tras anotar un gol contra el Manchester United en los cuartos de final de la Liga de Campeones. (AP Foto/Manu Fernández, archivo)

Liberman definió al contrato de Messi con el Barcelona como “el más importante de la historia del fútbol” : “No digo que no lo valga, pero tenerlo a Messi costaba todo eso”. También criticó a quienes “se encargaban de contar todo el tiempo” que Messi había aceptado bajarse el salario en un 50%, porque aún así, “es el contrato más alto de la historia del fútbol profesional, o en todo caso el segundo, porque el primero fue el de Messi los cuatro años anteriores, y no resiste”.

Al explicar la crisis financiera del Barcelona, dijo que “ Messi ya no gana la Champions y entonces no entra más plata al club”. “Solo no puede evidentemente, él necesitaba mucho de Xavi, (Andrés) Iniesta y a todos los muchachos ; el equipo ya no gana Champions, y al no ganar Champions, no hay premios , y si no hay premios no hay ingresos; más el covid, se hace un combo letal”.

