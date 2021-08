La exasistente de Diego Maradona reveló que le pidieron que fuera su novia: cómo fue la “generosa” oferta

Gabriela Camaño, quien se desempeñó como asistente de Diego Maradona en Dubai hasta 2018, hizo una explosiva revelación. La mujer que supo estar cerca del Diez durante siete años contó que le propusieron ser la novia del exfutbolista a cambio de una jugosa oferta económica. Un año después, asegura, fue despedida sin ningún motivo.

Este viernes, Camaño estuvo invitada en Los ángeles de la mañana (eltrece), donde dio los pormenores de la vida de Maradona en los Emiratos Árabes Unidos y la relación que mantenía con Rocío Oliva. Tras una consulta de Ángel de Brito, la exasistente reveló que en 2017, cuando la pareja se separó por un lapso de seis meses, le propusieron acompañar a Diego a cambio de mucho dinero en lo que sería “como un trabajo aparte”. Si bien no dio detalles ni el nombre de la persona que le hizo la oferta, deslizó que se trataba de alguien del entorno.

“Diego no sabía estar solo. Me pidieron que lo contenga, que lo acompañe, que haya alguien al lado para apoyarlo, para que esté y no se venga abajo anímicamente y se mantenga contento, en buen ánimo”, dijo la mujer que llegó a trabajar en la casa de Dubai cuando ya estaba Oliva, la pareja de Maradona en ese momento.

La exasistente de Maradona contó que le propusieron ser la novia del Diez

Luego de una pregunta del conductor sobre qué había a cambio, ella explicó que le ofrecieron duplicarle los bienes. “Sí, había cosas que me ofrecieron. Era bastante generoso el ofrecimiento. ¡Muy! Era lo que cualquier persona puede querer. Era: ‘¿Querés más de lo que tenés? Tenés una casa, ¿querés dos? Tenés un auto, ¿querés tres?’”.

De Brito siguió indagándola sobre si “el sueldo” se trataba de un monto fijo, por ejemplo, de US$ 10 mil. “Todo completo. Si quería todo lo que yo quisiera. Lo podía tener todo”, aclaró Camaño. Enseguida agregó que prefirió hacer caso omiso a la propuesta: “Yo hice de cuenta como que no escuché nada. Le dije a la persona que me lo ofreció: ‘No, gracias’”.

Rocío y Diego vivieron varios años en Dubai donde fueron asistidos por Gabriela Camaño Twitter Rocío Oliva

Sobre la persona que la abordó por este tema, Camaño deslizó que fue alguien de mucha confianza de Maradona quien, además, le repitió en varias oportunidades la oferta. “Fue en el 2017, cuando vinimos a Argentina y estuvimos tres meses acá en Buenos Aires. Después ella [Rocío] decide quedarse y yo regresé a Dubai a los dos días para preparar la casa y tener todo en orden. Después viajó Diego con su guardaespaldas, su compañero y estábamos ahí solo nosotros en casa. Después fueron sus hijas y su hijo a visitarlo. Fue en ese lapso”, extendió.

Por otro lado, la mujer expresó que el Diez “tenía un poder de persuasión”, que se daba cuenta de todo lo que ocurría a su alrededor, pero que estaba necesitado de afecto. “Diego pedía a gritos amor. Tenía una vida triste. El tiempo que estuvo solo sin su pareja, me piden a mí que me quede en su casa. Yo vivía aparte, estaba todo el día y cuando él fumaba su último habano y se iba a acostar recién ahí me iba. En un momento, cuando estuvimos solos, que fue un período de seis o siete meses, tuvimos más oportunidades de conversar como dos padres, porque yo también soy mamá. Y él tenía muchas necesidades de hablar”, relató.

