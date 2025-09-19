El entorno familiar de Lamine Yamal (18), futbolista del Barcelona, manifiesta una supuesta oposición sobre su relación con la cantante argentina Nicki Nicole(25), fundamentado en el impacto que este noviazgo pueda tener en su prometedora carrera deportiva. Roberto Antolín, periodista español, en diálogo con Juan Etchegoyen, reveló detalles sobre esta situación en Mitre Live (Radio Mitre). Todo esto ocurre mientras la pareja se muestra feliz y enamorada en redes sociales.

¿Qué piensa la familia de Lamine Yamal sobre Nicki Nicole?

De acuerdo con Roberto Antolín, la familia de Lamine Yamal se opone a su relación con Nicki Nicole y sostiene que el padre del futbolista no conoce a la cantante y no tiene interés en hacerlo. La familia prioriza que el jugador se concentre en su carrera deportiva. Antolín comentó: “La familia de Lamine Yamal se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole. Según declaraciones, su padre no la conoce y no tiene ningún interés en conocerla. La familia está en contra de la relación”.

La familia de Lamine Yamal se opondría al noviazgo del futbolista y Nicki Nicole

Antolín indica que Lamine Yamal, al ser mayor de edad, toma sus propias decisiones. A pesar de la oposición familiar, el futbolista apuesta al amor con Nicki Nicole: “Lo que pasa es que Lamine Yamal ya es mayor de edad y está tomando decisiones en su vida. Una de ellas es apostar al amor con Nicki Nicole a pesar de la oposición de su familia”. Mientras su padre y su abuela no están de acuerdo con el romance, su madre estaría más dispuesta a aceptarlo.

Las razones detrás del rechazo

Antolín enfatiza que la oposición no es personal hacia Nicki Nicole. La familia se opondría a cualquier relación que pueda distraer a Lamine Yamal de su carrera futbolística. “No la conocen ni la quieren conocer, no porque sea Nicki Nicole, con cualquier otra chica les pasaría lo mismo porque quieren que se centre en su carrera futbolística y deportiva, es muy joven”, completó el periodista y sostuvo que la familia del futbolista siente “oposición e indiferencia” frente a este nuevo vínculo amoroso.

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/ Grosby Group - Gustavo Rodriguez-Emilio Utrabo/

La familia de Lamine Yamal

El periodista español destaca que la familia de la joven promesa del Barcelona enfrentó muchas dificultades a lo largo de su vida: “Lamine Yamal viene de un barrio de Barcelona muy pobre, su familia también. Lo han tenido muy complicado y de repente ha surgido que Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo conocido mundialmente”. El éxito repentino del futbolista genera temor a distracciones.

De acuerdo con las supuestas oposiciones de la familia, Antolín sostiene que la pareja no tiene un futuro estable debido a que considera que la distancia podría ser un factor importante. Si bien Nicki Nicole vive actualmente en Barcelona, tiene compromisos laborales en Argentina.

La relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole aseguró que está feliz y enamorada

Días atrás, durante un desfile en Barcelona, la cantante argentina declaró a la prensa que estaba “Muy contenta, muy enamorada” ante la pregunta sobre su relación, mientras que el deportista publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se lo ve abrazado a su novia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.