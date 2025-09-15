La foto subida de tono que publicó Lamine Yamal con Nicki Nicole

Desde que confirmaron su relación, Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no esconden su amor. Pese a que no se muestran con frecuencia, sí comparten tiempo juntos, como lo dejó en claro el futbolista del Barcelona al postear en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes con un resumen de sus últimos días. Allí incluyó una foto subida de tono con la cantante argentina. Rápidamente, se volvió tendencia en las redes sociales.

Después de varios rumores sobre su noviazgo -que cobraron fuerza en agosto-, hace poco más de una semana blanquearon su vínculo con una postal romántica. De esta manera, el joven de 18 años y la artista de 25 pasaron a conformar una de las parejas más buscadas por los medios españoles. Sin embargo, de momento eligieron mostrarse fuera del foco de la prensa y llevar esto paso a paso, aunque en la privacidad de sus redes hagan todo lo contrario.

La foto subida de tono que Lamine Yamal subió junto a Nicki Nicole (Fuente: Instagram/@lamineyamal)

En el reciente posteo, Yamal sumó una foto con el torso desnudo sentado en una silla, mientras que Nicki Nicole lo abraza desde atrás con una divertida señal con sus manos y un gesto peculiar con la boca. En ese resumen también agregó algunas otras imágenes de la habitación de hotel que el futbolista habría compartido con la cantante, de igual modo que algunas salidas.

El llamado “dump” está compuesto, además, por la imagen de su paso por un estudio de televisión en donde lo entrevistaron y de los recuerdos de lo que fue el cumpleaños número tres de su hermano Keyne. Este niño es la debilidad del futbolista del Barça y por ello organizó una fiesta a lo grande en su honor.

Nicki Nicole junto a Kayne, el hermano de tres años de Lamine Yamal

Gael, el hijo de Raphinha, fue uno de los invitados al festejo, pero también se hizo presente Nicki Nicole, a quien más tarde grabó en un restaurante junto a Keyne mientras ambos aprendían a comer con palillos chinos. En tanto, al posteo, Yamal lo nombró como: “Solo Dios puede”, al tiempo que agregó un emoticono de caretas teatrales.

El tierno posteo de Lamine con Nicki Nicole y su hermano Kayne (Fuente: Instagram/@lamineyamal)

La historia de amor de Lamine Yamal y Nicki Nicole

El 13 de julio de este año el futbolista del Barça celebró su 18 cumpleaños con una ceremonia cargada de invitados VIP. Entre ellos la cantante argentina fue una de las privilegiadas y con quien más tarde nació una amistad.

Con el paso de los días, los dos postearon en sus respectivas cuentas de Instagram fotos en contextos similares, hasta que la rosarina asistió a un partido del Barcelona con Bizarrap. Más tarde todo se hizo evidente cuando el 25 de agosto el jugador compartió imágenes del cumpleaños número 25 de Nicki Nicole, donde se los vio abrazados en un entorno decorado con flores y globos. Antes de eso, se había especulado con un romance, ya que viajaron juntos a Mónaco e Ibiza en vuelos privados.

Nicki Nicole aseguró que está feliz y enamorada

No obstante, después de un escueto distanciamiento en el que la argentina volvió a Rosario para reencontrarse con su familia, retornó a Barcelona y habló en una entrevista en el marco del desfile organizado por la marca Desigual para presentar su nueva línea premium.

Allí fue consultada acerca de su situación sentimental y con una sonrisa no dudó en responder: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. De inmediato, sus palabras despejaron cualquier especulación.