El tráiler de La chica que lo tenía todo: cuándo se estrena en Netflix el thriller con Mila Kunis

La plataforma de streaming Netflix sabe cómo captar la atención de sus suscriptores y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas, los usuarios se sorprendieron con el tráiler y el anuncio de la fecha de estreno de una nueva película que, sin dudas, ya se convirtió en una de las más esperadas del año.

Se trata de La chica que lo tenía todo (Luckiest Girl Alive), una adaptación a la pantalla del best seller homónimo, que fue editado en 2015 por la joven escritora estadounidense Jessica Knoll. Con Mila Kunis como protagonista y Mike Barker a cargo de la realización, este drama promete ganarse un lugar entre lo más visto del 2022.

El tráiler de La chica que lo tenía todo

“La chica que lo tenía todo narra la historia de Ani FaNelli (Mila Kunis), una mordaz neoyorquina que parece tenerlo todo: un puesto codiciado en una glamorosa revista, un armario para morirse de envidia y una boda de ensueño en Nantucket a la vista”, sostiene la sinopsis oficial de la película.

Y agrega: “Cuando el director de un documental sobre un crimen la invita a contar su versión de la tragedia que sucedió en su adolescencia, en el prestigioso colegio Brentley, Ani se ve obligada a afrontar un pasado siniestro que podría desbaratar su vida perfecta”.

La chica que lo tenía todo se estrena el próximo viernes 7 de octubre (Foto: Netflix)

Según anunció la plataforma, el estreno de La chica que lo tenía será el próximo viernes 7 de octubre. Y como si fuera poco, se trata del debut de Mila Kunis en Netflix. La actriz ucraniana nacionalizada estadounidense cobró especial relevancia por su papel de Jackie Burkhart en la comedia That 70′s Show. Además, es la voz de Meg Griffin en la serie de animación Padre de familia. También actuó en El libro de los secretos, El cisne negro, Amigos con beneficios, Ted, Oz: el poderoso y El club de las madres rebeldes.

Al elenco lo completan Finn Wittrock, Scoot McNairy, Jennifer Beals, Connie Britton, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzeid, Carson MacCormac, Alexandra Beaton como Hilary Hitchinson, Nicole Huff en el papel de Olivia Kaplan y Alex Barone.

“Mi nombre es Ani FaNelli. Pronto seré editora de la revista New York Times”, anuncia la protagonista en el avance. En las imágenes se la puede ver entusiasmada y a punto de ingresar al edificio del histórico medio de comunicación. “En seis semanas me casaré en una ceremonia lujosa, pero de buen gusto”, continúa explicando en off mientras besa a su prometido (interpretado por Finn Wittrock). “Luke viene del dinero… pero yo tengo algo que ningún fondo fiduciario puede comprar: el borde”, relata Ani FaNelli y sentencia: “Amo mi trabajo, odio a los bebés”.

Mila Kunis en el papel de Ani FaNelli en La chica que lo tenía todo, de Netflix (Foto: Captura de video)

“Estoy así de cerca de la vida que nadie pensó que merecía”, dice la protagonista justo antes de anticipar el nudo principal del film: la aparición de un personaje de su pasado que alterará el transcurso de su vida idílica. “Llevé esta cosa horrible sola conmigo durante años, ¡y acumulé toda esta rabia!”, solloza en una de las escenas. “No sé qué soy yo y qué parte me inventé”, asegura entre lágrimas y cierra: “A veces me siento como una muñeca a cuerda. Girá la llave y te diré exactamente lo que querés oír”.