James Van Der Beek murió este miércoles 11 de febrero a los 48 años en Estados Unidos, tras padecer un cáncer de colon desde 2023. Sus parientes notificaron el fallecimiento mediante un comunicado oficial en Instagram. Luego de su muerte, empezó a circular el último video que grabó el actor hace unos meses donde contó cómo sobrellevaba su enfermedad.

El último video de James Van Der Beek antes de su muerte

El 16 de enero de 2026, el actor utilizó su cuenta de Instagram para profundizar en su proceso de descanso y recuperación física. En aquel video, cuestionó la lógica de establecer los propósitos de Año Nuevo durante el invierno boreal. Su reflexión propuso una mirada alternativa sobre las metas personales y las exigencias del calendario tradicional.

El último video de James Van Der Beek

Van Der Beek observó que “la naturaleza descansa durante esa estación y los animales hibernan”. El artista buscó priorizar el ritmo biológico sobre las presiones sociales de cada inicio de año. Por este motivo, propuso trasladar las metas personales al equinoccio de primavera para respetar los ciclos naturales del organismo. El mensaje resaltó la importancia del reposo en medio de su tratamiento médico.

El impacto del diagnóstico de cáncer de colon en la vida del actor

El intérprete reveló los detalles de su situación oncológica a principios de año en una entrevista televisiva. El proceso médico comenzó ante la detección de cambios en su organismo. Van Der Beek solicitó un examen de colonoscopia y el equipo de especialistas confirmó que sufría un cáncer de colon colorrectal en etapa 3. El actor recordó el impacto inicial que compartió con su esposa Kimberly tras recibir la noticia.

El momento del anuncio médico despertó sensaciones encontradas en el artista. “Una parte de mí estaba a punto de dejarse atrapar por el pánico, pero otra simplemente quería romper todo”, recordó sobre aquel instante. La pareja regresó a su hogar en medio de un silencio absoluto sobre los pasos a seguir. “Realmente, no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer a partir de ese momento. Mi esposa tampoco. Y condujimos a casa en silencio”, reveló sobre el trayecto posterior a la consulta.

El posteo de Instagram que confirmó el fallecimiento de James Van Der Beek (Fuente: Instagram/@vanderjames)

Van Der Beek apeló a la prudencia mental para procesar la enfermedad y confesó que un sector de su pensamiento buscó la calma. “Pero luego, otra parte de mi cerebro me llamó a la calma diciéndome una gran verdad: ‘Todavía no sabes lo suficiente’”, relató el intérprete sobre sus primeros momentos de conciencia ante la patología.

La comunicación de la enfermedad a sus seis hijos

La vida privada del artista ocupó un lugar central en sus comunicaciones públicas desde su matrimonio con Kimberly en 2010. La pareja tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Van Der Beek definió la llegada de su primera hija como un evento que reordenó sus prioridades vitales. Junto con su esposa, decidió comunicar su estado de salud a los menores de la manera más honesta posible.

James van der Beek junto a su esposa y sus seis hijos

El actor fundamentó su transparencia en la capacidad de percepción de los niños ante los cambios en la rutina del hogar. “Los chicos se dan cuenta cuando algo extraño ocurre. Saben si estás enfermo. Saben que no te sentís bien. Saben si sentís dolor”, explicó el protagonista. Sus hijos mayores solicitaron información precisa sobre el tratamiento y la evolución de su padre. “Así que me piden, sobre todo los mayores, que sea sincero con ellos. Quieren estar al tanto de lo que me sucede”, manifestó el artista.

Su esposa Kimberly resultó un sostén fundamental durante todo el proceso médico. El actor la describió como cuidadora, enfermera y pilar del hogar. James Van Der Beek reconoció el valor de su compañía con una cita textual: “Si no fuera por ella, no estaría vivo”.

La trayectoria profesional de James Van Der Beek

El interés del actor por el arte nació tras una lesión deportiva a los 13 años. El joven abandonó el fútbol americano y se integró a la actividad teatral de su comunidad. A los 15 años convenció a su madre para buscar oportunidades en Nueva York y en 1997 consiguió el papel que transformó su realidad: el guion de Dawson’s Creek lo posicionó como un referente de la cultura pop.

James Van Der Beek en 'Dawson's Creek' Courtesy Everett Collection

El éxito masivo llegó tras cinco años de audiciones y rechazos constantes en la industria. Una escena particular del programa, donde su personaje llora por una desilusión, cobró vigencia en la era digital como un meme recurrente. El actor habló sobre este fenómeno en una charla con Entertainment Weekly. “Me parece hilarante haber trabajado seis años en un show y que todo quede reducido a tres segundos”, comentó con ironía.

Van Der Beek aceptó su lugar en la industria con humor y participó en la comedia Don’t Trust the B---- in Apartment 23, donde interpretó una versión ficticia de sí mismo para burlarse de su imagen de ídolo adolescente. El actor mantuvo su vínculo con el público a través de sus experiencias personales hasta sus últimos días.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.