Así es la nueva cafetería de Juli Poggio: “¿Qué les parece?"

Sin dudas, Julieta Poggio es una de las participantes de Gran Hermano (Telefe) que mayor popularidad adquirió dentro del certamen. Pero esto no se esfumó cuando salió de la casa, al contrario, creció a pasos agigantados. La influencer supo abrirse paso en el ambiente y encontró su lugar: se lució como actriz y cantante en el teatro, protagonizó el show de Patito Feo en el Teatro Broadway y hasta lanzó su propia línea de maquillaje. Ahora, se animó a ir por más y está próxima a tener su espacio gastronómico junto a su familia. En las últimas horas, les abrió las puertas de su nueva cafetería a sus seguidores. ¿Dónde está ubicada? Dentro de un vivero.

Poggio está próxima a inaugurar, Raiza by Julipo, una cafetería ubicada dentro del vivero boutique que abrirán sus padres en Pilar. “¿Qué les parece mi nuevo negocio hecho con el mayor amor para todos ustedes? ¿Van a ir a conocerlo y tomar mi café de Hello Kitty?“, comentó en un posteo que hizo el jueves 27 de noviembre en Instagram, red social en la que acumula 3.1 millones de seguidores. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video en el que realizó un recorrido por el lugar y anticipó qué servicios ofrecerá su café una vez que esté terminado.

Juli Poggio mostró la intimidad de su nueva cafetería ubicada dentro de un vivero en Pilar (Foto: Captura de video / Instagram @poggiojulieta)

“Les voy a hacer un mini spoil del proceso del armado del vivero café”, expresó. Cuando abrió las puertas altas vidriadas, se pudo ver el interior del local que contará con un sector de cafetería que ofrecerá café de especialidad, delicias dulces y saladas. Además de contar con mesas para sentarse, las cuales estarán rodeadas por las plantas, también ofrecerá la opción de comprar para llevar. Asimismo, mostró un carrito de madera, que según contó, tendrá ramos de flores para que los clientes puedan comprar.

“La entrada de Raiza tenía que ser super icónica. En mi familia somos de la película Avatar, por eso creamos esta entrada inspirada en Pandora”, explicó y señaló una estructura semicircular de piedra, a la que aún debe crecerle un jardín vertical que hicieron sus padres. El lugar no solo ofrecerá plantas y cafés, sino que también será un espacio para conectarse con la naturaleza. Si bien todavía no anunció cuándo será la gran inauguración, sus fanáticos se mostraron encantados con el proyecto y ya planean ir a conocerlo.

La influencer decidió abrir su cafetería en el vivero que tendrán sus padres (Foto: Captura de video / Instagram @poggiojulieta)

Sin embargo, no todo es color de rosas para Poggio. Así como en las últimas horas vivió un gran momento al compartir con sus seguidores algunos detalles de su nuevo emprendimiento, también protagonizó un inesperado escándalo. ¿Qué pasó? Durante una emisión de La Casa Streaming, Lizardo Ponce y Sebastián Manzoni, alias “La Tía Sebi”, comentaron que se engancharon con La hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie de Disney + protagonizada por María Eugenia “la China” Suárez. En el medio de la charla, Poggio preguntó: “¿Quién actúa? ¿La China Suárez?”. Si bien fue una frase casual, algunos usuarios la interpretaron como una señal de desprecio, entre ellos, la ex Casi Ángeles.

El posteo de María Eugenia Suárez contra Julieta Poggio (Foto: Captura de pantalla de X)

El comentario se viralizó y desde Turquía Suárez cruzó a Poggio. “Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, escribió y remató el mensaje con un beso y un agradecimiento a Lizardo por su opinión sobre la serie.