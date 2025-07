Gimena Accardi recibió una propuesta amorosa en vivo, respondió y dejó en claro cómo está hoy su corazón

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi dieron mucho de que hablar desde el martes 8 de julio cuando, para sorpresa de todos, anunciaron que, después de 18 años juntos, decidieron “transitar la vida por separado”. Eran una de las parejas más consolidadas del ambiente y si bien no se puede precisar si la ruptura es temporaria o definitiva, hoy cada uno está por su lado. Él continúa con las funciones de Rocky en el teatro Lola Membrives y ella acaba de regresar de unas vacaciones en Madrid. El miércoles 23 de julio se reincorporó Soñé que volaba (Olga) y para sorpresa de todos, recibió una propuesta amorosa. Lejos de ignorarla, no dudó en contestar y dejó en claro cómo está hoy su situación sentimental.

Accardi se reencontró con Migue Granados, Benjamín Amadeo y Lucas Fridman en Olga. Como de costumbre, varias personas se agruparon en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo, para ver en vivo el programa. Quien también estuvo presente, como cronista de Lape Club Social (América TV) fue Martín Salwe. No solo se acercó para hablar con la actriz, sino que hasta llevó un cartel para invitarla formalmente a una cita.

El cartel de Martín Salwe para Gimena Accardi (Foto: Captura de TV / América TV)

“Gime, ahora que estamos los dos solteros, ¿me aceptás un café?“, escribió con un marcador negro sobre una hoja blanca. Accardi estaba completamente compenetrada con lo que sucedía dentro del estudio, pero tras un par de segundos puso la vista en la calle, vio el cartel y con efusividad respondió: ”¡No!“. Salwe se lamentó, empezó a caminar y le dijo a un conductor de un vehículo que pasaba por la zona: ”¡Tengo una bronca, me rebotó una piba!“.

Momentos más tarde, en el programa mostraron la entrevista que dio Accardi con Salwe antes de ingresar al canal de streaming. Dijo que el viaje a España, que fue por trabajo y vacaciones y que estaba planeado de antemano, estuvo “bien”.“Disfrutar todavía no se está disfrutando nada, pero me distraje un poco”, reconoció.

Gimena Accardi habló tras regresar a la Argentina

En cuanto a cómo se siente actualmente, remarcó que todo es “minuto a minuto, paso a paso”. Reconoció que son tiempos “complicados” y en cuanto a la separación, detalló que sabrán si fue la decisión correcta “cuando pase el tiempo”. Sobre Vázquez, dijo que el comunicado, así como la decisión de separarse, fue una idea de los dos, “cincuenta y cincuenta”. Asimismo, remarcó “hay un montón de cosas para charlar y organizar”, por lo que están en contacto permanente. Tampoco cerró la puerta a una posible reconciliación. Aunque sabe que el futuro es incierto, enfatizó: “Nos amamos todavía”.

Por último, habló de la posibilidad de iniciar una nueva relación y aseguró en que no está “ni cerca de enamorarse” y que su corazón está “cerradísimo”.

Gime Accardi apuntó contra quienes hablaron sobre terceros en discordia tras su separación de Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Tras la separación, surgieron versiones de que la pareja se habría distanciado por presuntos terceros en discordia. Accardi rápidamente se pronunció al respecto y lo negó rotundamente. “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceros, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años”, escribió en una historia de Instagram. Asimismo, aseguró que Vázquez siempre será su “alma gemela” y el “amor de mi vida”. “No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta y es dolorosa, pero nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”, sentenció.