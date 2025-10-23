Se reprogramó la primera fecha de Futttura, el festival de Tini Stoessel: los motivos detrás

Este jueves, Martina “Tini” Stoessel comunicó la suspensión del primer show de Futttura, que tendría lugar el 24 de octubre en Tecnópolis. La decisión se resolvió ante la incertidumbre de sus seguidores por el anuncio de lluvia y mal tiempo durante el viernes. Según detalló la producción, el objetivo es preservar la seguridad de los espectadores y de todo el personal.

La producción de Futttura anunció la suspensión del show del 24 de octubre

“Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar público de los artistas y de las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis, a la misma hora”, comenzó el anuncio.

Y continuó: “Las entradas para el viernes 24 de octubre tendrán validez para el lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el 27, se podrá pedir la devolución del dinero en info@fullticket.com”.

El mensaje de Tini tras anunciar que su show se trasladó al lunes 27 de octubre (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Por su parte, Tini publicó una historia de Instagram con un mensaje directo a sus fans: “Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para Futttura, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre, por condiciones meteorológicas adversas, me pone muy triste. Sé lo mucho que esperaron para este día, del esfuerzo inmenso que hicieron para poder acompañarme y de la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”.

Y cerró: “Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puede hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Los amo con toda mi vida”.

Futttura es un festival que promete repasar todas las etapas de la carrera de la cantante. Meses atrás anunció su regreso a los escenarios en 2025 con un espectáculo innovador, que se desarrollará a lo largo de todo un día y combinará tres escenarios en simultáneo, ofreciendo una experiencia única que recorrerá los momentos más destacados de su trayectoria. En esta ocasión, Tini se presentará con ocho shows en Tecnópolis entre octubre y noviembre.

Pronóstico del tiempo para el viernes 24 y sábado 25 de octubre

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima iba a jugar un papel clave durante los primeros días del festival. Para el viernes 24 de octubre se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 23°, con una probabilidad de tormentas que oscila entre el 40 y el 70% durante las primeras horas, y entre el 10 y el 40% hacia la tarde y la noche.

El SMN adelanta lluvias para el viernes y el sábado

En tanto, el sábado 25 se prevé un leve descenso de la temperatura, con máximas de 21° y mínimas de 16°, además de posibles chaparrones durante la mañana y el mediodía.

Si bien todavía no se explicó qué sucederá con la presentación del 25, las redes sociales se llenaron de mensajes de fanáticos expresando su preocupación por la situación y consultando qué ocurriría en caso de mal clima.