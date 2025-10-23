El tajante mensaje de Tini Stoessel antes de sus shows de Futtura: “Les pido que me ayuden”
Mediante sus redes sociales, la cantante hizo un pedido importante a sus seguidores antes del inicio de sus shows en Tecnópolis; qué dijo
2 minutos de lectura
Tini Stoessel se prepara para sorprender a sus fanáticos con Futttura, su festival que planea repasar los momentos más icónicos de su carrera. La cantante argentina adelantó que regresaría a los escenarios en 2025 con un espectáculo innovador, que se desarrollará a lo largo de todo un día y combinará tres escenarios simultáneos, ofreciendo una experiencia única que recorrerá los momentos más importantes de su vida. En esta ocasión, Tini se presentará con ocho shows en Tecnópolis entre octubre y noviembre de 2025, y aprovechó la oportunidad para hacer un pedido especial a sus seguidores.
Mediante su cuenta de X, la cantante se dirigió a sus seguidores para pedirles colaboración respecto a la difusión de contenidos relacionados con su espectáculo. “Amores, lamentablemente no se pueden controlar los videos que se filtren, pero les pido que si ven alguno me ayuden a no difundirlo. (No se pongan locos, ni peleen, porque los conozco)”, comenzó diciendo.
Asimismo, la artista remarcó la importancia de mantener la sorpresa y la emoción del show: “Quiero que el show sea una sorpresa para ustedes y me daría una pena inmensa que se filtren más cosas. Los amo con todo mi corazón, ya casi nos vemos”.
Cabe destacar que, aunque las primeras siete fechas de Futttura ya se encuentran agotadas, los fanáticos aún tienen la oportunidad de conseguir entradas para la última función, que se realizará el 15 de noviembre en Tecnópolis. Con apertura de puertas a las 13:00 horas y el show comenzando a las 21:00, esta última jornada promete ser una experiencia completa, con múltiples escenarios, actividades previas para los asistentes y la magia que caracteriza a Tini Stoessel en cada presentación.
