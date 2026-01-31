Marisa Brel se quebró en vivo en LAM tras su fuerte cruce con Laura Ubfal

Luego de que protagonizara un tenso cruce con Laura Ubfal en LAM (América TV) en medio de un debate sobre la serie En el barro (Netflix), Marisa Brel volvió a sentarse en el sillón del ciclo que conduce Ángel de Brito y no pudo ocultar las lágrimas al referirse a la situación que vivió con su compañera.

Laura Ubfal y Marisa Brel hablaron después del tenso cruce en LAM (Foto: Captura TV)

Luego de que el conductor les diera el pase para que hablaran sobre la charla que habían tenido fuera del aire, Brel expresó: “Yo ayer tuve un día de furia, estaba enajenada, fuera de eje. A mi Laura me saca de eje. Hay pocas personas en mi vida que me sacan de mi eje. No sé, supongo que tiene que ver con que yo siempre la admiré y no puedo entender qué le pasa conmigo”.

En ese contexto, Brel se refirió a las graves declaraciones de la periodista sobre su hija, Paloma Evaristo. La polémica se desató luego de que Ubfal usara el término “regentear” para describir el vínculo de la joven -quien trabaja en una prestigiosa productora de eventos- con los ex Gran Hermano que le solicitaban accesos VIP. “Cuando tocó a mi hija, tuve que contener a todos. Ella está estudiando en los Estados Unidos con una visa de artista y este tipo de acusaciones falsas la pueden perjudicar muchísimo”, subrayó.

Marisa Brel junto a su hija Paloma instagram @marisabrel

En esa misma línea, aclaró el vínculo de su hija con algunos de los chicos del reality: “A mi casa vinieron un día Nacho (Castañares) con el papá, con Rodo, con la Tora, Mora, que hizo el asado…ya había terminado Gran Hermano. Mora, la Tora y Paloma son íntimas amigas. Se han quedado mil veces, viajan Paloma con la Tora por el mundo”.

Cuando le preguntaron sobre si había pensado en renunciar a LAM tras lo ocurrido, Marisa Brel respondió: “Sí, es cierto, pensé pero no. Ángel me conoce, cuando yo no me siento bien en un lado me voy. No quiero molestar, no quiero aportar drama”. Luego, aclaró que su colega le mandó un mensaje para hablar y se refirió al apoyo incondicional de su círculo íntimo. “Me tuve que empastillar, no podía dormir. (Carlos) Evaristo (su exmarido) conteniéndome”, subrayó al mismo tiempo que indicó que si su compañera de ciclo no se hubiera disculpado iba a iniciar una demanda.

“En el 2007, cuando se murió mi mamá, yo me prometí que nunca nadie más en la vida me iba a maltratar. Tengo una historia de vida que vos no tenés ni idea y yo no quiero que nadie me maltrate”, expresó y asintió cuando Ángel le preguntó si su madre la maltrataba. Entre lágrimas, cerró: “Tengo una hija que tiene un tumor en el cerebro y la tengo en New York viviendo y sufro todos los días. Tengo un hijo que me costó muchísimo tener. Yo vivo dando amor, así que te pido que no te metas más conmigo”.

Al momento del turno de Laura, la panelista aseguró que “nunca dijo la palabra coptar” y que su familia exageró muchísimo. “Evidentemente ustedes están preocupados por tu hija y yo no tenía la menor idea ni que hija está allá ni lo que le pasa. Si, sabía de su salud. Yo dije lo que se decía en el canal”. Y sentenció: “Si yo me tengo que guiar por los tuits que publicaste y los que replicaste me ofendiste más vos a mí que yo a vos”.

Laura Ubfal tomó la palabra y le contestó a Marisa Brel

Cabe destacar que todo estalló en el aire de LAM por un dato impreciso sobre Eva De Dominici y una posible interpretación en la ficción de Sebastián Ortega. Cuando Brel intentó corregirla en su rol de madrina de la actriz, Ubfal la acusó de ser “autorreferencial” y de presumir sus vínculos con los famosos. La pelea escaló rápido y Brel liquidó a su colega con una frase letal: “No sos empática y nadie te quiere”.

Laura Ubfal se burló de Marisa Brel

Pero eso no fue todo. Lejos de calmarse, Ubfal redobló la apuesta en su programa de Bondi Live. Entre gestos de burla e imitaciones exageradas, lanzó: “Estamos grandes para tanta bol****”.