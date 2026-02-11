El video de la polémica: acusaron a Mauro Icardi de serle infiel a la China pero un detalle lo salvó

La historia de amor de Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez es seguida con detenimiento tanto por los portales de noticias del mundo como por fanáticos del Wanda Gate, el escándalo que también tiene como protagonista a Wanda Nara. En un nuevo capítulo de esta “saga” que se creó alrededor de la pareja, surgieron fuertes rumores de distanciamiento. Todo comenzó cuando el deportista decidió quedarse en Turquía, mientras la actriz viajó a Buenos Aires para festejar el cumpleaños de su hija menor, Magnolia, en la “casa de los sueños” de Nordelta y cumplir con compromisos laborales.

Durante este tiempo de soledad en Medio Oriente, además de dedicarse a sus entrenamientos y partidos como máxima figura del Galatasaray, Mauro Icardi decidió asistir al festejo de cumpleaños de su compañero de equipo, Lucas Torreira. “Ay, pero qué alegre que estaba Mauro Icardi en la fiesta de cumpleaños de Torreira. Se sentía libre, superamistoso. Dicen los amigos turcos que fue uno de los últimos en abandonar el recinto”, relató la cuenta de X @asquerotica, quien compartió un video en el que se lo puede ver al deportista abrazado a sus amigos, mientras baila y ríe

Pero la polémica se desató con un segundo video compartido en redes sociales sobre este evento. En dicha grabación puede verse a un hombre de espaldas, con el mismo look y corte de pelo de Icardi, que besa a una mujer. Rápidamente, miles de personas comenzaron a etiquetar en la publicación a la China Suárez para hacerle saber que le habían sido infiel. Pero la teoría se cayó poco tiempo después, ya que varios usuarios atentos a los detalles descubrieron que el hombre implicado en el video no tenía los tatuajes en el cuello como los que tiene el futbolista rosarino.

Mauro Icardi en el festejo de cumpleaños de Lucas Torreira

Al darse cuenta que varios medios argentinos habían levantado la noticia, la China Suárez publicó un crítico descargo en sus historias de Instagram: “Acá es así, no importa chequear. Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que les crea. Que Dios te conceda sabiduría”. Además, sumó fotos que muestran el parecido entre Mauro y otro invitado de la fiesta, que habría sido quien se besó con una mujer en plena pista de baile.

Posteo de la China Suárez en historias de Instagram (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sangrejaponesa)

La respuesta de Mauro Icardi a los medios argentinos

Mauro Icardi tampoco dejó pasar los dichos sobre su persona y en un extenso comunicado vía historias de Instagram solicitó que dejen de compartir información falsa sobre él. “¿Qué pasó con la farándula Argentina? ¿Están cayendo en picada y ya no saben qué inventar? Las barbaridades que hay que leer para que 4 gatos locos se la den de periodistas. ¡Que decadencia!“, comenzó.

“Lo que más risa me da es que los 4 gatos locos se creen también opinólogos de fútbol y de contratos y los tengo 24 horas hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza”, continuó, enojado contra los medios locales.

El posteo realizado por Mauro Icardi contra la prensa argentina (Foto: Instagram @mauroicardi)

“El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones. Ahhhh sí, me olvidaba de que el ‘trabajo’ de ustedes es difamar, inventar y no informar. Les queda muy grande y faltan el respeto a gente que sí estudió y hace su trabajo correctamente. Y para terminar, no desarchivé fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”, aseguró, en referencia a las versiones que circularon sobre que habría desarchivado imagenes junto a Wanda Nara.

“Siiii, ella, la que los tiene patas para arriba todos los días hablando y se comen los mocos porque no aciertan ni media noticia. Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen, o repiten de ‘cierta’ fuente, que ya todos sabemos quién es. Bueno, no me extiendo más, pero no quería dejar pasar la oportunidad para pasarles el trapo un rato a la decadente farándula Argentina. Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Y recuerden, ni mi futura mujer ni yo, vivimos de sus payasadas”, concluyó su exposición.