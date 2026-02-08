Sin Icardi, la China Suárez le festejó el cumpleaños a Magnolia en “la casa de los sueños” y mostró todo

El sábado 7 de febrero Magnolia Vicuña cumplió 8 años y tuvo una fiesta a lo grande en la Argentina. Fruto de la relación de María Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña, la niña tuvo un momento de felicidad asegurada junto a sus amigos de la infancia y a sus familiares. Para la ocasión, su mamá optó por una temática de Stranger Things que divirtió a los más pequeños. Enterate de todos los detalles de la celebración y del tierno mensaje que la actriz le dedicó a su hija.

Los invitados al cumpleaños de Magnolia empezaron con un taller de arte (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Sin Mauro Icardi, la China Suárez llegó a la Argentina para que Magnolia pudiera tener un cumpleaños como se debe. Y para ello le cambió por completo la imagen del jardín trasero a “la casa de los sueños” de Wanda Nara. Con el propósito de que los chicos tuvieran diversión a lo largo de la tarde, instaló castillos inflables y toboganes con agua. Acondicionó la pileta y hasta añadió un taller de arte con pinturas, bastidores y diseños de la serie de Netflix. En la puerta de ingreso a la vivienda colocó una portada de castillo con luces y brillos.

La foto familiar de Suárez con sus hijos: Magnolia y Amancio Vicuña y Rufina Cabré (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Cuando los amigos de Magnolia llegaron a la residencia aprovecharon los primeros minutos para pintar y decorar sus diseños de Stranger Things. Algo que plasmó Suárez en una de las fotos que subió a Instagram.

Así festejaron el cumpleaños de Magnolia

Más tarde y con sus respectivos trajes de baño, cada invitado se sumergió en la pileta y jugó con las diferentes atracciones que alquiló la actriz para que disfrutaran del agua, como los inflables y stands con juegos de feria.

Así fue la torta temática para Magnolia Vicuña (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

No solo los más chicos se quedaron en la casa, sino que la China le dio la bienvenida a las madres de cada invitado. Como cualquier fiesta de cumpleaños tradicional donde hay menores, las mamás acompañaron a la actriz con mates, bebidas frías, tortas dulces y tentempiés salados.

Así decoraron el ingreso a la vivienda para el cumpleaños de Magnolia (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Como se trató de una fiesta temática, la torta de Magnolia consistió en una de dos pisos con la decoración de la serie de Netflix. Además, añadieron un cartel de fondo con el diseño de la ficción para que pudieran tomarse fotos. Los primeros que posaron fue la familia de la China con la cumpleañera, Amancio Vicuña y Ruffina Cabré (fruto de su primera relación con Nicolás Cabré).

El festejo de cumpleaños de Magnolia en Argentina (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Asimismo, luego de la jornada concurrida en la casa, Suárez dedicó un momento para publicar un carrusel de fotos que resumen desde el nacimiento de su hija hasta la actualidad. Allí añadió fotos de los primeros días de vida de Magnolia, hasta momentos que compartió con el resto de sus hermanos. En viajes, en su casa, con o sin familia, la actriz rememoró lo más bello.

La China Suárez le dedicó un carrusel de fotos a su hija y añadió fotos familiares con el resto de sus hermanos (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Por último redactó un texto en dedicatoria: “¡Amor mío, la vida es tanto más divertida con vos! Mi acuariana favorita. Sensible, buena, graciosa, cariñosa, y mucho más. Magnolia, si no existieras, te inventaría”.

El posteo de la China Suárez sobre el cumpleaños de Magnolia y la dedicatoria que le hizo (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Quien también se unió a este modo de saludo virtual fue su padre, Benjamín Vicuña, que al tiempo que publicó un carrusel de fotos escribió: “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón”.

Benjamín Vicuña y la dedicatoria a Magnolia por su cumpleaños (Fuente: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

Y concluyó con su reflexión sobre la paternidad y lo que significó la llegada de la pequeña a su vida: “Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno”.