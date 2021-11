El violento cruce entre Yanina Latorre y Horacio Pagani: “Conmigo no te metas porque vas a terminar mal, muchacha”

A su manera, son dos cronistas que, por su estilo, suelen generar polémica. Uno histriónico y la otra filosa. Ambos son, en cualquier caso, destacados en lo suyo. El miércoles, Yanina Latorre no dudó en calificar como “mediocre” a todo el panel del programa “Bendita”, y en especial, al periodista Horacio Pagani por sus dichos sobre su marido: “Las pavadas y los chistes que le he escuchado decir de mi marido son para llorar. Era compañero de laburo y era divino con nosotros. Ha ido con nosotros a comer. Yo no me olvido”.

El miércoles Pagani vio el video en “Bendita” y le dijo a Latorre: “¿Qué c... entiende de mi trabajo? ¿Qué c... sabe de mi vida? Conmigo no te metas porque vas a terminar mal, muchacha”. Luego, confesó que no le gusta “la falta de respeto pública”. Y remató: “Yo pasé a ser un tipo que te odia”. Luego, dijo: “La vi dos veces en mi vida. Una vez se presentó diciéndome soy la mujer de Diego Latorre. Estábamos maquillándonos para un programa que me habían invitado. Y luego, porque no había lugar en una fiesta de los dirigentes, nos sentamos en una misma mesa y comimos juntos. Dice que comimos varias veces. Nunca más la vi. Eso demuestra que todo lo que dice es inventado”.

Yanina Latorre apuntó contra Horacio Pagani y el periodista le respondió en Bendita (Foto: Instagram/@yanilatorre)

Este jueves, en “Los Ángeles de la Mañana”, Latorre le respondió a Pagani y confesó que hablará con su abogada: “Todo lo que acabás de decir es mentira y lo digo seriamente. Mi odio y rencor hacia vos es que en la época de lo que le paso a Diego no te solidarizaste con él, habiendo sido compañero, te reías y hacías chistes. Qué señor peligroso. En ningún momento te amenacé, considero que sos un mediocre. Vos ahora me amenazaste. Creo que voy a llamar a mi abogada. Hablaste de odio. Me insultaste porque se ve que te toqué algo con lo de mediocre. Nunca te amenacé”. Para justificar por qué piensa que es mediocre, Latorre dijo: “Es un señor que se piensa que la tiene clara, que se sienta ahí a reírse con tal de tener los minutos de televisión”. Y añadió: “Todo lo que digo es verdad. Nunca te dije soy la mujer de Diego Latorre: me chupás un hue..., no te consumo. (...) Si querés seguirme amenazándome, ahora, voy a la Justicia”, añadió.

A su vez, Yanina dijo: “Yo trabajaré de chusma; vos, trabajás de chusma porque se ve que no te están contratando los del periodismo deportivo. Yo doy información. Yo tengo un trabajo periodístico, vos no”. Además, lo definió como un “señor machista”. Por otra parte, estimó que al conductor de Bendita “no le gustó mucho la amenaza”, y sorprendió con un elogio para el animador, con quien mantiene una dilatada disputa dialéctica: “Beto (Casella), a pesar de que me destesta, es un tipo justo. Puede decir algo bueno o algo malo. Siempre dije que es buen compañero de laburo”, aunque aclaró: “Es un tipazo con su equipo, no conmigo”.