Elvis Presley: cuánto piden por la fastuosa colección “perdida” de joyas e instrumentos musicales del artista

Los fanáticos de Elvis Presley podrán acceder por fin a la colección de joyas que su ídolo le regaló a su manager, el empresario neerlandés “Coronel” Tom Parker. Anillos de oro con incrustaciones, gemelos, relojes, cadenas, una moto, un jet privado y hasta la guitarra V-2 que tocó el “Rey” en su recordado especial de regreso a la televisión, en 1968, se subastarán el próximo sábado 27 de agosto.

Según consignó Daily Mail, se trata de 200 artículos que fueron reunidos por la casa de subastas GWS Auctions. Cabe aclarar que el evento cuenta con el respaldo la exesposa de Elvis, Priscilla Presley, que se encargó de presentar la colección ante los medios de comunicación.

La subasta cuenta con el respaldo de la exesposa de Elvis Presley, Priscilla (Foto: Reuters)

Todos los ítems ya se encuentran disponibles para ofertar en la página web de GWS Auctions, con sus respectivas imágenes y el precio de base mínimo de cada artículo. Los valores no bajan de los US$2500 por un simple reloj que estuvo en la muñeca de Elvis. No obstante, algunos artículos superan los US$500.000.

La guitarra mencionada previamente, un verdadero ícono en la carrera de Presley, figura en US$750.000, el monto más alto de la subasta. Aunque la sigue de cerca el anillo Diamond ‘First’ TCB de 9,81 quilates, cuyo valor es de US$500.000.

La guitarra V-2 que tocó el Elvis Presley en su recordado especial de regreso a la televisión, en 1968, fue cotizada en US$750.000 (Foto: gwsauctions.com)

Se destacan, además, el anillo de león de 18 quilates que usó en su documental Elvis: That’s The Way It Is, que está a la venta por un mínimo de US$25.000, el traje de carreras “Speedway” de “The King”, cotizado en US$20.000, la motocicleta Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide de 1976, a US$100.000; la limusina Lincoln Continental “Last” de 1973, con un valor de US$50.000; y su Jetstar Jet comprado para su padre, que cuesta US$100.000. El resto de los accesorios, incluidos relojes, anillos y collares, se cotizan en su mayoría entre US$1000 y US$10.000.

Algunas de las piezas fueron diseñadas por la antigua esposa del “Rey”, Priscilla Presley. Estuvieron casados desde 1967 hasta 1973, año en que se divorciaron. “Bueno, seguro que me trae recuerdos”, le dijo la mujer a la agencia Reuters y agregó que era una broma recurrente con su exmarido, que constantemente compraba o encargaba joyas para Parker, ya que el manager tenía todo lo que necesitaba y los Presley no sabían qué más comprarle.

El anillo Diamond ‘First’ TCB de 9,81 quilates que perteneció a Elvis Presley fue cotizado en US$500.000 (Foto: gwsauctions.com)

La propia Priscilla reveló que se siente protectora de los artículos porque ella misma diseñó algunos de ellos, incluidos los artefactos con el logotipo de la TCB Band, los músicos que formaban la sección rítmica principal de la banda de acompañamiento de Presley en sus últimos años. “TCB” significa, precisamente, “taking care of business” (“cuidar los negocios”), una expresión que le encantaba decir a Presley.

Una casa de subastas reúne la colección de joyas "perdidas" de Elvis Presley (Foto: Reuters)

Pero hubo otra razón que impulsó a la exesposa de Elvis a apoyar la subasta de GWS Auctions. Priscilla dijo que está cansada de ver tantos artefactos falsos del “Rey” a la venta. “Hay tanto producto por ahí que no es auténtico en absoluto y eso me preocupa”, sostuvo. “Quiero estar segura de que eso va a ir a parar a alguien que lo va a cuidar, que lo va a querer”, agregó.

La subasta se llevará a cabo el sábado 27 de agosto a las 10 de la noche (hora del Pacífico) en el Hotel Sunset Marquis de Los Ángeles, California.