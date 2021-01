En body transparente, Noelia Marzol mostró su embarazo: “Acompañada del amor de mi vida”

Noelia Marzol está viviendo un gran momento profesional y personal. Además de participar de Sex, viví tu experiencia, la bailarina está transitando su cuarto mes de embarazo junto a su pareja, el futbolista Ramiro Arias. Esta vez, quiso mostrar la felicidad que siente al poder continuar trabajando (con consenso médico) acompañada de su bebe.

La modelo, de 34 años, compartió con sus más de 1,9 millones de seguidores de Instagram una fotografía de su panza minutos antes de salir al escenario. “¡Segunda función! Acompañada del amor de mi vida”, escribió en su Story.

La foto de Noelia Marzol mostrando su panza Instagram

En la imagen se la puede ver a Noelia en el camarín, luciendo un body negro con transparencias.

Polémica

Hace unos días, Noelia hizo un fuerte descargo, luego de recibir críticas por continuar bailando durante la dulce espera. La actriz resaltó que la actividad que desarrolla la hace con el consenso de su médico y que la maternidad no la limita para hacer lo que quiere.

“Todavía hay gente que me critica. La mujer no se tiene que convertir en una ameba para cuidar su embarazo, salvo que la indicación médica sea que es un embarazo de riesgo”, sostuvo Marzol en una entrevista con el programa Por Si las Moscas (Once Diez).

Desde sus redes sociales, Noelia suele comparte contenido de todo tipo: el backstage de su papel en la obra de José María Muscari, de su intimidad junto a su novio y de cómo vive su embarazo. A raíz de esas publicaciones recibe comentarios de todo tipo: de los buenos y de los otros. “Todavía hay gente que me critica por mostrar mi cuerpo estando embarazada, pero también recibo mucha buena onda y aprendemos que la maternidad es compatible con el trabajo, el estudio y muchas cosas que tienen que ver con la vida de la mujer. Me criticaban porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico. Y la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer”, añadió.

Lejos de hacer caso a lo que le dicen algunos seguidores maliciosos, Noelia sostuvo que planea seguir con su trabajo en la medida que el embarazo se lo permita: “Lo ideal sería seguir trabajando los nueves meses, acomodando las coreografías a lo que me diga el médico y a lo que me permita la panza. Si no seguiré haciendo hasta donde se pueda”.

