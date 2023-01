La entrada cinematográfica de Fede Bal a su pool party tras las quejas de sus vecinos: en helicóptero y con esposas

escuchar

Federico Bal volvió a desafiar a los vecinos de la ciudad Villa Carlos Paz y organizó una megafiesta a la que llegó en helicóptero, aunque esta vez la hizo en otro country. Al descender del transporte aéreo, el actor apareció esposado y, en una escena de película, caminó hacia la prensa y el público presente. Luego de protagonizar un conflicto con los residentes del barrio privado que habita durante la temporada de verano, los cuales se quejaron por ruidos molestos, el actor redobló la apuesta y logró convertirse en el anfitrión de una celebración multitudinaria.

Bal se encuentra en Córdoba a la cabeza de la comedia musical Kinky Boots, que se exhibe en el Teatro Luxor, y por eso alquiló una propiedad en el country Villa Carlos Paz, en el cual también vive de momento Marcela Kloosterboer, entre otros famosos. No obstante, hace días el hijo de Carmen Barbieri pasó a estar en el ojo de la tormenta luego de organizar una fiesta en su domicilio. Debido a las quejas que presentaron sus vecinos por los ruidos molestos, el actor decidió alejarse del country para celebrar en otro lugar.

Fede Bal arriba a su fiesta en un helicóptero y esposado (Fuente: Instagram/@balfederico)

Un amigo de Bal le propuso asistir a una mega pool party en el country La Arbolada. Fue allí en donde su productor le ofreció arribar a la misma en su helicóptero privado y de una manera histriónica, con esposas que sujetaban sus manos. De esta manera, el también conductor televisivo fue recibido por amigos, conocidos y la prensa que hacía guardia en el lugar. Además, dentro de los 300 presentes en la celebración, se encontraba todo el elenco de Kinky Boots y otros famosos que integran la oferta teatral de la temporada de verano 2023.

Federico Bal protagonizó una pool party en otro barrio privado debido a las quejas de sus vecinos Archivo

“Todos los veranos me pasa siempre lo mismo. Me llegó una carta del barrio en donde alquilé para la temporada, que no puedo hacer reuniones para más de 20 personas. No iba a ser muy grande. Iba a ser para la prensa, elencos…”, manifestó Bal en un descargo antes de asistir a la fiesta en su cuenta oficial de Instagram.

En tanto, añadió: “Creo que realmente tienen mala imagen de lo que estoy haciendo, porque no estoy haciendo nada malo. Y pudimos hacerlo igual. No en ese barrio, pero sí en uno cerca, de unos amigos. Va a ser un fiestón, pensé que iba a ser más chiquito”. Sin dudas, ante las quejas de los vecinos, Bal señaló que en esta oportunidad tuvo que salir del complejo habitacional donde vive para poder llevar a cabo su proyecto de pool party a lo grande y con helicóptero incluido.

Federico Bal en su pool party junto a distintos famosos y amigos (Fuente: Instagram/@balfederico)

Por otro lado, la advertencia que le llegó al actor desde el consorcio, le dejó en claro las estrictas reglas de convivencia del country: “No está permitido para inquilinos temporales, dentro del predio de este barrio cerrado, la celebración de eventos multitudinarios, ni la realización de ninguna actividad social, deportiva y/o recreativa de convocatoria masiva, dada su aptitud potencial para perturbar el orden, la tranquilidad o la seguridad de los demás moradores de esta urbanización residencial”.

Y agrega: “Para poder recibir invitados, en una cantidad que no deberá superar las 20 personas, deberá remitir oportunamente al propietario de la casa que está habitando un listado con nombre, apellido y documento de cada uno, para que dicho propietario, asuma la responsabilidad del proceder de los mismos”.

A pesar del enojo de sus vecinos y las normas vigentes necesarias para mantener un buen grado de convivencia, Bal de igual manera logró su objetivo principal de ser el anfitrión de una mega pool party, la cual generó la sorpresa de sus seguidores mediante las redes sociales al ver su inesperado ingreso, con una puesta en escena que quedará en el recuerdo.

LA NACION