En La Peña de Morfi, Jey Mammon interrumpió a un imitador para hacer una revelación de su pasado

Este domingo, en la Peña de Morfi, emitido por el canal Telefe, su flamante conductor Jey Mammon presentó un segmento del programa donde Pato Muzzio, reconocido imitador de los famosos, hizo el papel del Papa Francisco. Ante la atenta mirada de los co-conductores Jésica Cirio y Ariel Rodríguez, Jey aprovechó el momento para hablar con el doble del Sumo pontífice y recordó una vieja etapa suya cuando era catequista y tenía contacto directo con Jorge Bergoglio, que por ese entonces era el Arzobispo de Buenos Aires.

Al dividirse la pantalla de la transmisión en dos partes, de un lado quedó el conductor y del otro, Muzzio, con su personaje caracterizado. “Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche”, manifestó Mammon al ver a la persona disfrazada del Papa.

En medio de un divertido ida y vuelta, el humorista tomó la posta y reveló un dato de su antigua relación: “Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía: ‘Terminala con el chingui-chingui’”. En continuado, para proseguir con el hilo conductor de la charla, el imitador le contestó: “Pero no terminaste con el ‘chingui-chingui’”. “¡Lo traje a La Peña!”, finalizó Jey y el estudio se fundió en una carcajada.

Jey Mammon reveló el pedido que le hacía el Papa Francisco cuando era catequista

Para darle un corte a esa parte del programa, el multifacético actor le recordó al “falso Papa” que quiere visitar Roma y uno de sus planes es ir a visitar el Vaticano. “No me vayas a traer un termo y mate, que todos vienen con lo mismo. Cuando cruzás la galería, tengo un cuarto dedicado a los mates”, enfatizó, en modo irónico.

En una de las entrevistas que le concedió a reconocidos periodistas, Jey le confesó, el año pasado, a Luis Ventura sobre su pasado en la iglesia: “Cuando estaba en el mundo religioso y escribía las canciones de misa, me tenía que autorizar Bergoglio. Para mí es Jorge y para él yo soy Juan Martín. Estoy seguro de que se acuerda de mí. Yo era ahijado del cura de la parroquia, que ya está en el cielo de los curas”.

Por otra parte, hizo hincapié en la humildad del Papa Francisco, con quien tenía un estrecho vínculo: “Yo los viernes cenaba con el cura y con el Papa. Yo tenía relación real. Claramente Francisco no es Jorge. Es el Papa del mundo. Era un tipo que viajaba en subte. Los obispos tenían auto”.

A raíz del fallecimiento de Gerardo Rozin, Jey Mammon fue designado por las autoridades del canal como la persona que llevará las riendas de la séptima edición del programa, que abarca diversos temas culturales del país. “Quiero honrarte Gerardo haciendo tu peña, estoy muy feliz de estar acá con este equipo que va solo, así que ya antes de empezar, le quiero agradecer a todos. Arranca la séptima temporada de Morfi”, soltó Mammon, en compañía de Cirio y Rodríguez.