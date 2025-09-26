En medio de los rumores, Sabrina Rojas contestó si saldría con Marcelo Tinelli

Tras la separación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa, y a raíz de algunos comentarios del conductor en su programa de streaming en Carnaval y de rumores sobre un posible romance, Sabrina Rojas fue abordada por un cronista del LAM (América TV) para conocer su opinión al respecto y saber si estaría abierta a salir con él.

Al ser consultada directamente si le daría una oportunidad a Tinelli, Rojas se mostró sorprendida y evasiva. “Si te tira onda, te invita a salir, ¿estás?”, le preguntó el periodista. “No lo sé, ¡cuántas preguntas!”, respondió la actriz entre risas, aunque se apresuró a aclarar su situación: “No soy ninguna tercera en discordia, eso sí quiero aclararlo”.

Sabrina Rojas está soltera (Foto: Instagram/@rojasasi)

Sin embargo, el cronista insistió y destacó: “‘No lo sé’, no es un no”. Rojas, visiblemente incómoda, pero divertida, intentó esquivar las preguntas sobre qué le atrae físicamente del icónico conductor, pero finalmente lanzó una definición contundente: “Es hipnótico, Marcelo es hipnótico, obvio”.

En un intento por bajar el tono a la conversación, la conductora buscó poner distancia profesional. “Hablando en serio, Marcelo es mi jefe, buena onda. Yo no tengo nada que ver, es una persona que está recién separada y hoy lo veo como mi jefe”, afirmó.

Sabrina Rojas compartió un video del segmento del alfajor junto al conductor

A pesar de ello, no pudo dar una respuesta negativa cuando el periodista le planteó una hipotética invitación a futuro. “Si en unos meses te dice: ‘Sabri, vamos a tomar un vinito’, ¿qué le decís?”, insistió. “No sé, no te puedo contestar ahora”, concluyó Rojas. De esta forma, finalizó la nota con una sonrisa que, lejos de cerrar el tema, alimentó aún más los rumores.

Lo cierto es que, en las últimas horas, trascendió una versión que señala a Sabrina Rojas como la tercera en discordia en la separación del conductor y Milett Figueroa. “Laura Ubfal publicó una información al respecto, dijo que en Perú ya dan como la tercera en discordia a Sabrina Rojas”, mencionó Carolina Molinari en Puro Show (eltrece).

El divertido ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas que alimentó los rumores

Durante la última transmisión del Estamos de Paso (Carnaval), Marcelo y Sabrina protagonizaron un momento que muchos en las redes interpretaron como una escena cargada de coqueteo y complicidad. Todo comenzó cuando el conductor presentó su teoría sobre cómo comer un alfajor de un solo bocado y afirmó que “hay que abrir bien la boca” para disfrutarlo completo. En tono humorístico, agregó: “Confiá en el que abre la boca a lo ancho. Ahí está la sabiduría”.

Así fue el divertido ida y vuelta entre Rojas y Tinelli

Luego, Tinelli le propuso a Rojas participar del juego en vivo y le dijo: “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”, lo que generó una reacción inmediata de la actriz, quien respondió entre risas: “Suena todo rarísimo”. A pesar de su incomodidad inicial, aceptó el desafío.

“No sé hasta dónde. Aparte, a mí me empalaga tanto junto”, explicó sobre el alfajor. Ante esto, el conductor retrucó con humor: “Eso es lo que sentís, es lo que no estás acostumbrada. Vos estás muy con la Lechuga, el otro, el Tucu, lo moderno...”, mencionó en referencia a los apodos de las exparejas de la actriz. “Acá va a ser una cosa bodegón. Bodegón total”, le hizo saber.

“No me entra. Yo tengo boca chiquita”, se quejó la expareja de Luciano Castro. De todas formas, Marcelo Tinelli insistió en que sí podría completar el desafío. “No, pero abrila. Vos tenés una boca…”, la animó. De esa manera, entre aplausos y risas del resto de los integrantes del panel, Sabrina Rojas logró comer el alfajor entero con un solo mordisco.