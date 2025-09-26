El viaje familiar de Cami Homs con sus hijos a Miami

Camila Homs atraviesa una etapa especial en su vida: espera su primer hijo junto a José Sosa, su pareja. En medio de este gran momento personal, se mantiene muy activa en redes sociales, donde recientemente compartió fotos de su escapada a Miami con sus hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo De Paul.

Acostada en una reposera, disfrutó del mar y el calor de Miami Beach con una bikini verde (Foto: Instagram @camihoms)

La influencer viajó hasta allá para que sus hijos pudieran compartir tiempo con su padre, quien recientemente se incorporó como nuevo refuerzo del plantel del Inter Miami, donde también juega Lionel Messi.

Frente al espejo, con jogging gris y buzo corto, dejó ver su embarazo con naturalidad

Instalada en la popular ciudad norteamericana, compartió varias postales en su cuenta de Instagram. En la primera, se mostró en el mar con un video en blanco y negro; luego, subió la típica postal nocturna de Miami Beach: palmeras iluminadas, locales repletos de luces de neón y la energía vibrante que caracteriza la zona. Esa imagen dejó en claro que no solo disfrutó de la playa, sino también de los paseos por diferentes puntos del lugar.

Camila mostró una postal nocturna de Miami Beach con palmeras y luces

En otra foto, la modelo posó frente a un espejo circular dentro de su habitación, con un bikini marrón y una taza en la mano, lo que trasmitió naturalidad y frescura. A su vez, compartió una postal más osada, en la que lució un vestido de encaje negro acompañado de botas de diseño y una campera de cuero, look con el que mostró su costado más fashionista durante sus salidas nocturnas.

En la intimidad de su habitación, compartió una imagen con una taza en la mano y su pancita en primer plano

La playa también ocupó un lugar central en su álbum. Homs se retrató bajo el sol sobre una reposera azul, en bikini verde, en pleno disfrute del clima cálido y de la tranquilidad de Miami.

Posó junto a un auto de alta gama, con jeans anchos y top blanco, lista para recorrer la ciudad

Otra de las publicaciones estuvo dedicada a la gastronomía. Subió la foto de un plato gourmet cuidadosamente presentado en un restaurante de la ciudad, acompañado de copas y vajilla delicada. Además, un video en el que filmó a una amiga mientras le servían uno de los platos principales, lo que evidenció que también vivió experiencias culinarias exclusivas en esta escapada.

Mostró un plato cuidadosamente presentado en un exclusivo restaurante de Miami

Finalmente, completó la galería con una imagen en un estacionamiento, junto a un auto de alta gama, con jeans anchos y top blanco.

Lució un vestido de encaje negro, botas llamativas y campera de cuero en un look cargado de personalidad

Lo cierto es que, tras su separación de Rodrigo De Paul, la popularidad de Cami Homs creció notablemente hasta consolidarse como modelo y una figura muy activa en las redes sociales. Y en medio de este nuevo comienzo personal, se produjo un encuentro inesperado con el actual futbolista de Estudiantes de La Plata. Con el correr de los meses, la relación tomó fuerza y en marzo de 2023 ambos fueron vistos a los besos en un boliche porteño, lo que terminó por confirmar el romance.

Tras más de dos años de noviazgo, José Sosa y Cami Homs serán padres juntos

Aquella historia que había comenzado entre conflictos derivó en un giro impensado: hoy Cami y José esperan a su primer hijo juntos y conformaron una familia ensamblada con los niños de los respectivos matrimonios anteriores de ambos.