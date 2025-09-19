Sabrina Rojas lanzó una indirecta para Griselda Siciliani que dejó sin palabras a sus compañeros

Cuando la guerra mediática entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani parecía haber llegado a una tregua, la conductora de Pasó en América (América TV) volvió a encender la polémica. Todo sucedió en la última emisión del ciclo que la actriz conduce junto a Augusto Tartúfoli, en el que Álvaro Navia recordó los comienzos de su romance con Vanina Escudero.

“Yo del primer día hasta me acuerdo cómo estaba vestida. Canal 9, estábamos haciendo Palermo Hollywood Hotel. La vi, estaba parada con un short militar. Me acuerdo, me volví loco. Pero ella no hizo nada, aparte yo siempre estoy disfrazado de cualquier cosa. Cuando la encaro, estaba vestido de Álvaro. Le dije que me gustaría ir a verla al teatro, y me acuerdo de que me acompañó Pachu esa vez. Conversamos un poquito y le dije a Pachu que me había enamorado", recordó entre risas el humorista.

Fue entonces que Navia lanzó un comentario que le dio el pie a Sabrina Rojas para apuntar contra la actual pareja de su exmarido. “Yo no le quería decir nada porque ella estaba en pareja y yo estaba en otra cosa”, explicó el actor uruguayo. A lo que, sin previo aviso, la modelo disparó: “Ah, pero qué Siciliani que sos”. Este comentario dejó helados a todos los presentes, quienes solo pudieron continuar con el programa con risas incómodas.

Griselda Siciliani confirmó su relación con Luciano Castro en mayo de 2024 (Foto: Gerardo Viercovich - LA NACION)

Para tratar de salvar el momento, Tartu reaccionó y dijo: “¡Estamos al aire, Sabrina!”. Con eso, intentó hacer creer que todo había sido una equivocación humorística. Consciente de que su comentario se volvería viral, la expareja de Luciano Castro murmuró: “Pensé que era grabado”.

Rápidamente, Álvaro Navia continuó con los detalles de su historia de amor con Vanina Escudero y trató de pasar de página al exabrupto de Rojas. “Nunca pasó nada. Sí, fuimos al teatro. Ella se fue en su auto, nosotros nos fuimos a comer con Pachu. Después, recién en la temporada, en enero, en Mar del Plata, recién ahí pasó algo”, completó.

Aunque luego el programa continuó con normalidad, los televidentes no le dejaron pasar este comentario en redes sociales y se multiplicaron una gran cantidad de comentarios al respecto. “Pobre piba, no lo suelta más. Es un collar de melones para Castro”; “Mucha chicana y después no se la banca” y “Estuvo muy bien. ¡No dijo más que la verdad!“, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios sobre el tema en X.

Las reacciones en redes sociales al comentario de Sabrina Rojas en televisión (Foto: Captura de pantalla de X)

Pero esta no es la primera vez que Sabrina Rojas habla públicamente de los acercamientos que habría tenido Griselda Siciliani a Luciano Castro cuando ella aún era su pareja y se encontraba embarazada de sus hijos, Esmeralda y Fausto. En una oportunidad rememoró: “Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, eso no lo sé. Pero supongo que sí”.

A su vez, cuando se conoció la infidelidad que tuvo Castro para con Flor Vigna, Sabrina aprovechó la oportunidad para volver a tirar leña al fuego. "A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, exclamó.