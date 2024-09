En medio del escándalo de Pampita y Roberto García Moritán, hablaron sus vecinos: “Los gritos se escuchan a la noche”

Escuchar

La relación entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán no parece estar en su mejor momento. La semana pasada se dio a conocer que la pareja, que lleva casi cinco años casada y tiene una hija juntos, estaría enfrentando una crisis, e incluso se mencionó la posibilidad de una separación. En medio de todo esto, el político rompió el silencio y reconoció que atravesaron “un par de semanas difíciles”, mientras que la modelo optó por no dar entrevistas y enfocarse en promocionar su trabajo en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas se habló de divorcio y se lo vio al político sacando sus pertenencias de la casa familiar. Ahora, los vecinos del barrio privado en el que tienen una casa compartieron detalles sobre algunas actitudes polémicas de los famosos en ese entorno.

Todo se dio a conocer en A la tarde (América TV), cuando un vecino del Nordelta Golf Club, que decidió no revelar su identidad, dio detalles de malos tratos y agresiones por parte de la modelo y el político. Por lo que explicó, tuvo un entredicho tiempo atrás con García Moritán por una cuestión de sus respectivas mascotas: “No es tanto como se muestra en la tele. Yo tengo un perro labrador que se escapa a veces y ellos tienen un perro chiquito y bueno, el marido (de Pampita) una vez me puteó mal porque se me soltó el perro”.

“Ellos se creen un poco más de nivel, pero somos todos del mismo nivel”, sostuvo el hombre, quien reveló que más de una vez se sintió incómodo con el matrimonio, ya que, según comentó, le habían negado el acceso a un espacio común cuando ellos estaban presentes. “Una vez yo fui con mis sobrinos a la plaza y, cuando ellos llevan a sus hijos, quieren que la plaza este solamente para ellos”, sostuvo, además de que aseguró que recibió maltratos de ambos.

A la hora de definir a Roberto García Moritán, fue contundente y utilizó la palabra ”violento”. Para darle validez a sus declaraciones, recordó otra situación tensa: “Una vez, pensaron que yo estaba grabando una conversación y yo estaba hablando con mi expareja”. Ese día lo obligaron a mostrarles el teléfono para confirmar que no los tenía filmados.

Luego, al ser consultado sobre si había quejas relacionadas con las discusiones de la pareja, el vecino decidió abrirse y compartir su punto de vista. Sobre eso, expresó que, efectivamente, escuchó a otros propietarios del exclusivo barrio privado manifestar su incomodidad ante los ruidos provenientes de sus peleas: “Los vecinos se quejan porque los gritos se escuchan a la noche y tengo a mi mejor amiga que vive pegada a esa casa”.

Como si eso fuera poco, aseguró que circulan fuertes rumores de que el ministro porteño intentó conquistar a algunas vecinas del barrio. Como es de esperarse, esto añade aún más tensión a la situación que enfrenta la pareja, en relación con las supuestas infidelidades. Según especificó, él salía con ropa deportiva a hacer deporte, pero, aparentemente, se encontraba con una vecina a tomar café.

A su vez, contó un indicio de que la situación tensa entre ambos viene desde hace tiempo, por una secuencia extraña que se vivió en el acceso al barrio: “Yo estaba ingresando al country y se armó un quilombo acá en la entrada, porque le habían prohibido la entrada (a Moritán)”.

También, el hombre mencionó que Benjamín Vicuña habría ingresado al barrio en los últimos días por la madrugada, lo que despertó la atención de los vecinos. Con respecto a esto, en el ciclo de América dieron los detalles: “El horario es muy particular, porque, obviamente, podés decir: fue a visitar a la familia, entró a ver a los hijos, fue a comer un asado; pero, según me pudo contar este vecino, ingresó a la 1:30 de la mañana, dado que él se lo cruzó. Estaba con ropa deportiva y que lo que hicieron para despistar a los vecinos es poner la camioneta de Benjamín en la casa de otro propietario”.

