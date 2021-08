Evelyn Von Brocke cruzó a Virginia Gallardo por su vínculo con Ricardo Fort: “Saliste con un señor machista”

Virginia Gallardo y Evelyn Von Brocke protagonizaron un fuerte cruce en Intrusos (América) a raíz de la serie sobre Ricardo Fort. En los últimos días, se conoció que el empresario fallecido en 2013 tendrá una producción audiovisual dedicada a narrar su vida y que Gallardo decidió que su nombre no aparezca en ella. Las periodistas abordaron el tema en vivo y la conversación escaló: “Saliste con un señor que es machista”, disparó Von Brocke.

“Los chicos dijeron que era irrelevante que yo esté. No veo el problema”, dijo Gallardo al comienzo del intercambio, para explicar por qué decidió que su nombre no figure en la serie. La mediática indicó que habló con Felipe y Marta, los hijos del empresario, quienes le dieron el visto bueno para exigirle a la productora que no exista un personaje que la represente. “Pasaron 10 años, es una historia mía. Me enoja porque me tengo que fumar comentarios como el de Evelyn de ‘todos sabíamos que eran pagas, que tenían tarjetas’”, agregó, en referencia a supuestos dichos de Von Brocke sobre un acuerdo comercial entre Fort y varias de sus parejas.

Tras la muerte de Ricardo Fort, Virginia Gallardo continuó su relación con Martita y Felipe, hijos del empresario Archivo

“No fue un comentario mío”, respondió la periodista. “Fueron comentarios que se dijeron en ese momento. Y Ricardo Fort mismo decía que le entregaba una tarjeta de crédito a cada chica con la que salía. Lo dijo Ricardo Fort, no lo dijo Evelyn Von Brocke”, insistió. Cansada de tener que dar explicaciones, Gallardo acotó: “Y yo te respondí que lo aclaré y demostré con creces que jamás me quedé con nada y no robé. Es como un déjà vu”.

El tenso cruce entre Virginia Gallardo y Evelyn Von Brocke en Intrusos

Sin embargo, Von Brocke no se quedó callada: “Saliste con un señor que es machista y que dice que te entrega una tarjeta de crédito, como si fueras una pertenencia”. En ese momento, Gallardo recordó una expresión que habría usado la panelista en el pasado: “¿Y es feminista decir ‘pedile una roca (por un anillo) a tu marido?’”.

“Yo no dije nada”, contestó Evelyn. “Otra persona le pidió una roca, no fui yo. No es mi estilo. No voy a permitir que inventes. Estás contando algo mal que escuchaste afuera del aire. A mis amores no les pedí nada. Yo laburo desde los 15 años. Yo no necesito que nadie me dé una tarjeta de crédito. Estás inventado”, sumó.

Ricardo Fort y Virginia Gallardo durante su noviazgo

Hacia el final del cruce, Virginia destacó que devolvió la tarjeta de crédito que recibió de su expareja, el auto y hasta un anillo de casamiento. “¿Podrías haberle dicho a Ricardo Fort ‘no salgo con vos’?”, indagó Von Brocke. “¿Por qué? Yo admito haber salido. Ese estilo de vida dependía de su situación económica, podía hacer lo que quería con su dinero. Yo nunca lo negué”, dijo Gallardo. “Sí, salías con un señor que te agredía. No está bueno eso”, agregó Evelyn, sobre la tensa relación que mantuvo su colega con el empresario. “Pero ya no estábamos más juntos. Y yo me defendía, no necesito que nadie me defienda”, cerró Virginia.

