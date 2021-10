En pleno escándalo por el rodaje de su nueva película, Luisana Lopilato compartió una reflexión desde Tilcara

En medio del escándalo desatado por el rodaje de la película Pipa (Netflix) en una escuela de Tilcara, Luisana Lopilato (34) compartió una profunda reflexión desde el set de filmación. En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un posteo donde describió sus sensaciones en el norte argentino.

Después de haber grabado en distintas locaciones de Buenos Aires, la producción y el elenco de Pipa se trasladaron a la provincia de Jujuy. Allí, las grabaciones de la película que completa la saga que iniciaron Perdida y Corazonada no estuvieron exentas de críticas. Muy por el contrario: se desencadenó una polémica luego de que un grupo de padres denunciara a los directivos de la escuela Eduardo Casanova de Tilcara y al Ministerio de Educación de esa provincia por no haberles informado del rodaje que se llevaría a cabo en el establecimiento educativo al que asisten sus hijos.

Entrevistados en un móvil de Nosotros a la mañana (eltrece), dos padres ahondaron en detalles de lo ocurrido a mitad de semana. Mientras sus hijos fueron retenidos en las aulas, sin poder ir al baño o realizar la clase de educación física, miembros del personal directivo de la escuela habrían participado como extras en el rodaje.

Sin ser ajena a todo este contexto, Lopilato recurrió a las redes sociales y expresó con un mensaje contundente cuál es el significado que tiene la película para ella. “Estar en el set de filmación y actuar es algo que realmente me vuelve loca de emoción”, escribió en el comienzo de su texto, que acompañó con dos imágenes en las que posa junto a la productora Mili Roque Pitt.

La ex Casados con hijos decidió no hacer comentarios sobre la controversia de los últimos días y remarcó: “La adrenalina que se siente antes de que digan ‘Acción’. En ese preciso instante siempre me pregunto ‘¿Por qué lo hago?’ y la respuesta es muy simple: porque me hace feliz y porque me termina de completar como persona, y en especial como mujer”.

Además, Lopilato aseguró que muchas veces debe repartirse entre su familia y sus compromisos laborales e instó a sus más de cinco millones de seguidores a no bajar los brazos: “Sé que para nosotras no siempre es tan fácil, cubrimos muchos roles: mamá, esposa, amiga, hija… Y hay días que son más difíciles que otros. Pero lo que les puedo decir es que nunca dejen de perseguir sus sueños”.

Sobre el final de su publicación, confesó cuál es su motor para hacer sacrificios. “El balance muchas veces es difícil, pero la satisfacción de hacer lo que uno ama es mucho más grande”, concluyó.