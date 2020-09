Antes y después: Eva De Dominici mostró su cara con maquillaje y al natural

La actriz se mostró en dos versiones distintas: con maquillaje completo y totalmente al natural Crédito: Instagram

2 de septiembre de 2020 • 11:13

Eva de Dominici comparte con sus seguidores de Instagram muchos de los aspectos de su rutina. Recientemente, la actriz, hoy en pareja con Eduardo Cruz y viviendo en Los Ángeles, habló de su relación con la actividad física. "Cuando se trata de entrenar: sufro con solo pronunciar la palabra y me cuesta arrancar, pero el mayor desafío para mí es tener constancia con el deporte, porque naturalmente no me gusta", expresó. Ahora, la joven mostró en Instagram el antes y después de su rutina de higiene facial.

En dos fotos distintas, De Dominici mostró cómo luce maquillada y luego de limpiarse el rostro. "¿Con o sin maquillaje?", escribió debajo de la publicación en la que se la ve en dos versiones muy distintas: por un lado, con labial rojo, rubor y máscara de pestañas. Por el otro, con el rostro completamente al natural.

En los últimos días, De Dominici usó sus redes sociales para hablar del difícil momento que atravesó durante la pandemia. Ha partido nuestro amigo Rubén y me ha roto el corazón", escribió la actriz. El relato, en el que la actriz repasó algunos recuerdos de momentos vividos con su amigo, Rubén Hens, continuó: "Me queda en el corazón tu risa fumando, bautizando a mi hermana como 'Verónica', tu voz gritándole a mi Cairete aún sin nombre: 'Eduardito que soy tu tío Rubén' y por sobre todo nuestra charla del último hiking. sé con certeza que tenías muchas ganas de vivir".

Actualmente, la actriz vive con su pareja Cruz, y su hijo, Cairo. Instalados en California, la actriz y el hermano de Penélope Cruz transitan la pandemia en familia.