La actriz volvió a las redes sociales y habló de uno de los aspectos de su rutina que más le cuestan

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2020 • 10:56

Eva de Dominici genera gran cantidad de contenido en sus redes. Sin embargo, en las últimas semanas, comenzó a publicar menos fotos y se mostró menos activa en redes sociales. Ahora, la actriz volvió a compartir una imagen y habló de uno de los aspectos de su vida que más le cuesta atravesar. "Sufro con solo pronunciar la palabra", definió.

"Yo puedo devorarme libros y guiones enteros, aprenderme mil textos hablando y repitiendo sola toda una noche, mirar películas y series cual maratón y no me canso", comenzó escribiendo de Dominici en su última publicación. "Pero cuando se trata de entrenar: sufro con solo pronunciar la palabra y me cuesta arrancar, pero el mayor desafío para mí es tener constancia con el deporte, porque naturalmente no me gusta", agregó.

En la foto que compartió, la actriz se mostró con un look distinto: pelo oscuro, mechones violetas y flequillo. "Había sido capaz de mantener estrictamente una rutina solo una vez, cuando me tocó interpretar a una boxeadora. Pero hace unos meses decidí forzarme, y acá sigo... sin moverme de mi casa logré seguir manteniendo el entrenamiento físico dentro de mi rutina diaria. Me hace bien física y mentalmente, me desapareció el dolor de espalda y me da motivación. Y, por supuesto, noto los cambios en la musculatura y resistencia del cuerpo", completó.

Actualmente, Eva de Dominici vive con su pareja, Eduardo Cruz, y su hijo, Cairo. Instalados en Los Ángeles, California, la actriz y el hermano de Penélope Cruz transitan la pandemia en familia.