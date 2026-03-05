Brenda Gandini habló sobre la posibilidad de abrir la pareja con Gonzalo Heredia

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia llevan 16 años en pareja, una de las más consolidadas del ambiente artístico. Sin embargo, en tantos años de relación, muchos pueden preguntarse si la fidelidad es una elección o una imposición. En diálogo con el programa Vuelta y media (Urbana Play), la actriz fue consultada por Sebastián Wainraich sobre si cabe la posibilidad en su matrimonio de abrir la pareja.

“Pareja cerrada, ¿no, Brenda?“, le preguntó el periodista. Sorprendida por el interrogatorio y entre risas nerviosas, Gandini casi escupe el agua que tomaba. Tras tratar de serenarse, respondió: “¡Qué es esa pregunta! Pero por supuesto“. Sin embargo, el conductor insistió con el tema y lanzó: “Pero lo habrán charlado en su momento. Gonzalo es pícaro también”.

Al intentar salir airosa de ese momento incómodo, Brenda expresó un poco molesta: “Llamalo y preguntale ‘¿pareja abierta o cerrada?’ A ver qué piensa". De esa manera, abrió el juego a que Gonzalo respondiera en vivo si estaría dispuesto a tener un vínculo por fuera de la monogamia habitual.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia comenzaron su relación en 2010 (Foto: Instagram @brendagandiniok)

Rápidamente, el momento se volvió viral con cientos de mensajes de personas que recordaron la supuesta infidelidad que habría sufrido la actriz por parte de su marido con la China Suárez. A su vez, muchos fanáticos reconocieron que los comentarios del entrevistador llegaron a incomodarla, por tratarse de un tema sensible para cualquier relación amorosa.

Brenda Gandini reconoció qué es lo que la enamora diariamente de Gonzalo Heredia

En otro tramo de la entrevista, la intérprete de recordadas tiras televisivas reconoció que la conexión que siente con Gonzalo Heredia es mucho más fuerte de lo que hubiese imaginado. “Hay que saber, para mí, cuando se encuentra al compañero, no es tan común encontrar al compañero. El amor no pasa solo por la química de ebullición que resulta al principio y si te podes descubrir con lo que va creciendo... cada uno... y si en esas diferencias o crisis, porque hay que atravesarlas y tener mucho diálogo. Independencia. Apoyar al otro, al crecimiento del otro. Los años y el tiempo te van dando otro pensamiento sobre el amor y se va transformando”, explicó.

Brenda Gandini contó qué es lo que más la enamora de su relación con Gonzalo Heredia

“Y uno va trabajando. Es un trabajo de todos los días y hay que dedicarle. Ya cuando te empezás a desconectar, tenés que volver un poquito. El vínculo hay que trabajarlo y reciclarlo todos los días, porque si no, el amor se va”, remarcó Brenda Gandini sobre su experiencia personal en el plano sentimental.

A su vez, planteó que no se sentiría cómoda con tener que empezar un noviazgo de cero después de tantos años en pareja. “No, aparte contarle todos tus problemas desde cero. ¡La familia! Conocer a la familia. Fumarte los asados, porque vamos a ser realistas, hay que actuar ahí. En el primer asado, sos la más simpática, la más buena. No, es tremendo. Para eso ya está, me quedo ahí“, argumentó sobre los hipotéticos problemas a los que debería enfrentarse de cero si decidiera terminar la relación con el padre de sus dos hijos.