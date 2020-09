En Intratables le insistieron a Ernestina Pais que devele su margen de ganancia en su restaurante y se generó un cruce Fuente: Archivo

23 de septiembre de 2020 • 11:55

Luego de seis días sin operaciones cambiarias por home banking, el dólar y su futuro es un tópico principal en todo debate televisivo. En Intratables, se trató cómo esto influirá en los precios y Ernestina Pais -dueña de un local gastronómico- cruzó a varios de sus compañeros por cuestionar sus precios.

"Todos los que tenemos un local al público dependemos de quienes imponen los precios del producto", aseguró la empresaria. "Vos te lavás las manos. ¿El precio agregado?", la cuestionó Ceferino Reato. "¿Vos sabés el precio agregado que impongo yo? Entonces si no sabés, no hables, gordo, Te recomendaría eso", contestó Ernestina visiblemente afectada por el comentario de su compañero.

"¿Cómo formás el precio vos?", volvió a consultarle Reato. "Cuando vos tenés una ventanilla al público, en el medio al productor le pagan dos mangos con cincuenta. Al tipo que está en el campo", explicó Ernestina. "¿Qué porcentaje ganás?", preguntó Ceferino a lo que la empresaria quedó mirándolo fijamente sin hablar. "Es increíble que tenga que contestar esto. Me parece una estupidez. Lo más importante no es la ventanilla a la calle, es el tipo que te lleva del productor al...", comentó Ernestina cuando Fabián Doman la interrumpió: "A nosotros no nos importa eso. Nosotros somos chismosos y queremos saber cuánto ganás vos".

"¿Y vos cuánto ganás? ¿Cuánto es tu sueldo?", le preguntó Ernestina. "Nadie te preguntó tu sueldo, sino cuánto porcentaje es la ganancia del restaurante", le explicó Doman. "Chicos, no conocen el negocio", concluyó Pais.