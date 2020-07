El periodista criticó la interna en seguridad y dijo que se trata de "un síntoma muy preocupante respecto de como funcionan las cosas en el oficialismo". Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2020 • 11:22

Ernesto Tenembaum se refirió al momento de máxima tensión que protagonizaron ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni. Para el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), el enfrentamiento entre los funcionarios "es un síntoma muy preocupante respecto de como funcionan las cosas en el oficialismo" y que "refleja no solo los problemas en Seguridad sino que atraviesa todo el proyecto de gobierno".

Como reveló LA NACION, durante una reunión de coordinación de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, Berni se arrancó el barbijo y, casi a los gritos, apoyó sus manos sobre la mesa inclinando su cuerpo hacía adelante en un gesto amenazante hacia Sabina Frederic.

Este fue el detonante de un nuevo escándalo entre los ministros de Seguridad: "¿Vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer?", lo paró en seco la funcionaria nacional ante la mirada atónita del gobernador Kicillof. Nervioso por la frase de Frederic, Berni se volcó el café encima.

No fue el único momento de tensión. Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, le recordó su actitud en el Puente La Noria, cuando irrumpió en un control que estaba realizando la Policía Federal hace 22 días. "Si hacés una cosa así de nuevo vas a ir detenido", fue el aviso sin anestesia.

Según Tenembaum, esta escalada que comenzó a principios de año va más allá de la interna de seguridad entre Berni y Frederic. "Esto que pasa en Seguridad créanme que también pasa en Energía, aunque se vea menos; pasa en la relación con los empresarios, con acercamientos y distanciamientos (...) y muchas veces uno ve un gobierno que más que un gobierno de coalición, va con una pierna para un lado, y con la otra para el otro. Avanza en zig zag y queda en el mismo lugar", consideró, y agregó: "Me parece un síntoma muy preocupante respecto de como funcionan las cosas en el oficialismo".

El jubilado que mató a un ladrón en Quilmes

Durante la apertura de su programa, el periodista también se refirió al caso del jubilado que mató a un ladrón en Quilmes. Luego de analizar las declaraciones de Patricia Bullrich y Sergio Berni, coincidentes en la misma postura de apoyo incondicional al jubilado, consideró que "cuesta entender el silencio del resto de la clase política".

Tenembaum dijo que "matar como a un perro a alguien herido que está tirado en el piso" para la Justicia es un acto criminal, pero "como es algo impopular, no se atreven a decirlo para no pelearse con el que piensa distinto, y eso me parece una falta de respeto", afirmó.

"Sorprenden los silencios. Los que hablan me parece que están equivocados, y los que no hablan, no se quieren meter en ese berenjenal donde todo el mundo termina manchado", destacó.

"Se supone que este es un gobierno más garantista que el anterior, y están abajo de la cama por miedo a la opinión social, y no me parece que esté bien eso. No hay nadie que salga a decir que lo que dice Berni está mal", finalizó.