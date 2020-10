El periodista de Radio Con Vos criticó a su colega por la manera en que este anunció que la Argentna había llegado a los 30.000 muertos por causa del coronavirus Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum criticó este jueves a la mañana a su colega Eduardo Feinamnn por la manera en que anunció que la Argentina había llegado a las 30.000 víctimas fatales a causa del coronavirus. Para hacerlo, el conductor de A24 comparó ese número con el de los desaparecidos durante la última dictadura militar."Me impactó el nivel de maldad", señaló Tenembaum.

En su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en Radio Con Vos, Tenembaun dedicó unas palabras para lo que para él fue una "actitud desagradable" de Feinmann. Es que, este miércoles, para informar que el número de muertos en la Argentina por el Covid-19 había alcanzado los 30.000, el periodista de A24 declaró: "Esta vez sí son 30.000".

Los dichos de Feinmann, quien también posteó el mismo concepto en su cuenta de Twitter, hacían clara referencia al número de desaparecidos de la última dictadura militar que él, en más de una ocasión, puso en duda.

En el caso de Tenembaum, al referirse al anuncio de su colega, señaló: "Es una actitud desagradable, quizás de las más desagradables que vi en un medio de comunicación hace mucho tiempo".

"Cuando dio la noticia de que había 30.000 muertos, lo mezcló con lo de los 30.000 desaparecidos y dijo: 'Ahora sí son 30 mil', como diciendo que los desaparecidos no lo eran, y esto sí", agregó el periodista de Radio Con vos.

Luego, Tenembaum pasó el audio de su colega y, a continuación, expresó: "Es muy fuerte la falta de respeto a los familiares de los 30.000 muertos por Covid y a los familiares de los desaparecidos de la dictadura".

"Es un debate que no tiene nada que ver con eso, es una cosa traída de los pelos, no me gustó nada", concluyó el periodista.

Más tarde, en el segmento del programa en el que Tenembaum hace el pase con el periodista Reinaldo Sietecase, ambos volvieron a tomar el tema del anuncio de Feinmann, y el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, añadió a lo que ya había dicho: "Me impactó el nivel de maldad. Me impacto, me pareció tan irrespetuoso...".