Es modelo e influencer, se casó con uno de los mejores tenistas argentinos, y ahora abrió su propia marca de ropa

Eugenia De Martino, famosa modelo e influencer conocida por su contenido de lifestyle en redes sociales, se lanza como empresaria textil y creó un nuevo proyecto de ropa llamado Edit Haus, que promete llevar todo el glamour y elegancia que la caracteriza a las calles de Argentina.

Fiel a su estilo descontracturado, la esposa del extenista profesional Diego “Peque” Schwartzman mostró su lado más íntimo para publicitar su nuevo emprendimiento: “Un sueño que imaginé toda la vida”, aseveró.

La publicación de Euge presentando su nueva marca

Eugenia construyó su trayectoria profesional a partir de su trabajo como modelo con distintas agencias y su participación en producciones vinculadas a la moda, un recorrido que la llevó a transitar habitualmente entre sesiones fotográficas, desfiles y acuerdos comerciales. Ahora, la joven de 30 años se lanza como empresaria para mostrar toda su creatividad en el mundo de la indumentaria.

Eugenia es reconocida por su contenido de moda en las redes sociales (Foto: @eugedemartino)

Más allá de acompañar a Schwartzman en giras y competencias, Eguenia siempre mantuvo una identidad pública independiente, ligada al mundo del lifestyle y la moda. Su perfil la posicionó como figura en campañas de marcas y, ya instalada en Argentina, continúa impulsando nuevos proyectos profesionales, ante la atenta mirada de sus más de 155 mil seguidores en Instagram.

Eugenia no ocultó su emoción a la hora de emprender este nuevo paso en su carrera

Para presentar su nueva marca, la influencer publicó un carrusel con imágenes de una producción de fotos y escribió un emotivo mensaje contando cómo va a encarar esta nueva iniciativa. “Siempre soñé con crear algo que me represente. Edit Haus es eso. Mi forma de vestirme y lo que quiero transmitir. Un sueño que imaginé toda la vida y que hoy empezó a hacerse realidad. No puedo estar más agradecida. Gracias a un equipo atrás que es increíble”, reveló en la publicación la creadora y directora creativa.

"Como buena fanática y consumidora de sastrería, quise crear la mejor", detalló dando indicios de qué ropa estará a la venta

A partir de ese posteo, Eugenia recibió el visto bueno de reconocidas figuras del espectáculo. “Muchos éxitos”, le comentó Zaira Nara -recientemente emprendedora también-, mientras que la cocinera e influencer, Tefi Russo, le puso unos emojis de aplausos. “Qué hermoso Euge”, firmó Cami Mayan, conductora de Luzu TV.

Eugenia De Martino mostró el backstage de su emprendimiento que está por ver la luz

Después del carrusel, publicó más imágenes en sus historias de Instagram, donde compartió más detalles con sus fans. “Cumpliendo sueños”, aseguró mientras mostraba un perchero con ropa de su nueva empresa.

La influencer se mostró muy contenta con el lanzamiento de su marca

La fama de Eugenia y la cantidad de seguidores creció exponencialmente en las redes cuando empezó a salir con el ahora extenista Diego Schwartzman. Su relación comenzó en 2019 y contrajeron matrimonio el año pasado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En un evento íntimo pero multitudinario, el deportista y la modelo llevaron adelante un casamiento a gran escala que deslumbró a todos los asistentes por su impronta glamorosa de principio a fin.

Diego y Euge son una de las parejas más queridas del ambiente (Foto: @eugedemartino)

La pareja ya había formalizado su unión por civil el 16 de octubre de 2025, ocasión en la que compartieron un festejo con familiares y amigos en un restaurante del barrio porteño de Palermo. La celebración central se realizó el sábado 25 de octubre, con una ceremonia desarrollada en Dok Haras, un extenso predio rural que albergó a los novios, sus seres queridos y a una gran cantidad de invitados. Entre ellos se destacaron numerosas figuras del espectáculo y del deporte, dos universos que confluyeron de manera natural por las trayectorias profesionales de Schwartzman y De Martino.