Escándalo en el círculo íntimo de Mirtha Legrand: despidieron a su chofer de 30 años y hay confusión

La decisión de desvincular a Marcelo, el histórico chofer de Mirtha Legrand, causó sorpresa y conmoción en el entorno de la diva de la televisión argentina. Tras más de 30 años de servicio, habría sido el nieto de la conductora, Nacho Viale, quien tomó la determinación de despedirlo, y dejó a ‘La Chiqui’ en una posición incómoda.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Luis Bremer a través de sus redes sociales: “Desvincularon a Marcelo, histórico chofer y asistente de la señora Mirtha Legrand, con más de 30 años de servicio a su lado”. De inmediato, el tema generó revuelo y comenzaron las especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión.

Por lo sucedido, rápidamente, los medios de comunicación quisieron saber más detalles sobre este conflicto legal. En diálogo con Intrusos (América TV), Marcelo se mostró muy afectado por lo sucedido y reconoció que la decisión lo tomó por sorpresa: “Yo tampoco sé por qué, pero bueno, no hay una causa. A mí no me dijeron, yo la pregunté y no me dijeron nada”.

Luis Bremer dio a conocer el conflicto entre Mirtha Legrand y su chofer a través de X Foto: Captura de la red social X

El exchofer prefirió no dar demasiadas declaraciones, aconsejado por sus abogados, aunque dejó entrever su angustia por la abrupta desvinculación: “No quiero decir nada que me perjudique. Tampoco prefiero que se hable mucho. Todo lo que no se habla se resuelve, es más fácil. Veremos más adelante. Mientras, yo prefiero no decir nada”.

Según trascendió, la propia Mirtha Legrand no estuvo de acuerdo con la salida de su chofer, pero la determinación final quedó en manos de sus nietos, Juana y Nacho Viale. “Mirtha quedó como espectadora de la situación, ella nunca hubiese querido perder a Marcelo. No fue decisión de ella”, explicó Adrián Pallares.

La relación entre la conductora y su chofer era de muchos años, y el despido habría sido un golpe emocional para ella a sus 98 años. “Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella manifestó su molestia, pero no pudo hacer nada”, detalló Rodrigo Lussich. El conflicto laboral se habría iniciado en abril del año pasado, cuando Marcelo solicitó un reconocimiento por las horas extras trabajadas. Su pedido no fue atendido y, con el tiempo, la tensión derivó en su despido. “Aparentemente, hay un reclamo económico, pidió un aumento”, revelaron en el programa.

Nacho Viale fue el encargado de comunicar la noticia a su abuela Foto: Redes Sociales

Más allá del impacto emocional, la desvinculación de Marcelo podría derivar en un problema legal. Según explicaron en Intrusos, si no se llega a un acuerdo, el exchofer planea accionar legalmente contra la familia Legrand-Viale. “Si no hay arreglo, Marcelo considera como empleadores a Mirtha, Juana y Marcela. Se va a poner firme en su reclamo y exige que le paguen lo que le corresponde”, señalaron.

La función de Marcelo en la familia iba mucho más allá del simple traslado de Mirtha. Además de acompañarla a sus compromisos sociales y laborales, también tenía responsabilidades con el resto de la familia. “Trabajaba de domingo a domingo, llevaba a Mirtha a todos lados, pero también se ocupaba del traslado de los hijos de Juana Viale al colegio, hacía mandados y, si Marcela Tinayre viajaba, era él quien la llevaba a Ezeiza”, contó Adrián Pallares.